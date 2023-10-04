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Сегодня, 22:57

«Зенит» и «Спартак» — в Пути РПЛ, «Краснодар» и «Ахмат» — ближе к нижней сетке. Расклады Кубка России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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За что поборются в последнем туре в группе C и D.

«Ахмат» разгромил в Самаре «Крылья Советов» (3:0) и гарантировал себе участие в весенней стадии Кубка России. Команда Игоря Осинькина в Санкт-Петербурге будет лишена турнирной мотивации — даже третье место для нее уже недоступно. «Зенит» также вышел в 1/4 финала Пути РПЛ, а вот вторая путевка будет разыграна в Калининграде. Причем «Ахмат» заполучит ее только в случае победы в основное время.

Группа С

Игры В ВП ПП П М О
1. Зенит 5 3 1 0 1 8-5 11
2. Балтика 5 3 0 0 2 8-6 9
3. Ахмат 5 2 0 1 2 9-8 7
4. Крылья Советов 5 1 0 0 4 5-11 3

31 октября. «Зенит» — «Крылья Советов», «Балтика» — «Ахмат».

В группе D все еще проще: «Спартак» — первый, «Пари НН» — без кубковой весны. «Краснодару» для прохода в верхнюю сетку нужно набирать очки на «Открытие Банк Арене» и ждать домашней осечки динамовцев, имеющих преимущество по очным встречам. «Быки» могут попасть в Путь РПЛ даже в случае поражения по пенальти. Правда, для этого бело-голубые должны уступить в основное время.

Группа D

Игры В ВП ПП П М О
1. Спартак 5 4 0 0 1 14-9 12
2. Динамо 5 2 0 2 1 10-9 8
3. Краснодар 5 2 1 0 2 9-7 8
4. Пари НН 5 0 1 0 4 5-13 2

1 ноября. «Спартак» — «Краснодар».

2 ноября. «Динамо» — «Пари НН».

Футбол
Кубок России
ФК Ахмат
ФК Балтика
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
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