«Локомотив» и «Спартак» сыграют ответный матч 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 26 ноября. Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве и начнется в 20.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.

26 ноября 2025, 20:30. РЖД Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Черкизове. Следить за ключевыми событиями игры «Локомотив» — «Спартак» можно в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире матч в столице России покажут канал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Начало трансляции — в 20.00 мск, за полчаса до игры. Также смотреть игру можно в ретрансляции эфира федерального канала на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

Первый матч между соперниками состоялся 6 ноября на «Лукойл Арене» и завершился победой красно-белых со счетом 3:1.