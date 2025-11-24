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24 ноября 2025, 18:30

«Локомотив» — «Спартак»: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка России

«Локомотив» и «Спартак» сыграют в Кубке России 26 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Локомотив» и «Спартак» сыграют ответный матч 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 26 ноября. Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве и начнется в 20.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.
26 ноября 2025, 20:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
2:3
Спартак

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Черкизове. Следить за ключевыми событиями игры «Локомотив» — «Спартак» можно в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире матч в столице России покажут канал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Начало трансляции — в 20.00 мск, за полчаса до игры. Также смотреть игру можно в ретрансляции эфира федерального канала на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

Первый матч между соперниками состоялся 6 ноября на «Лукойл Арене» и завершился победой красно-белых со счетом 3:1.

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Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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