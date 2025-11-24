«Локомотив» — «Спартак»: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка России
«Локомотив» и «Спартак» сыграют в Кубке России 26 ноября
«Локомотив» и «Спартак» сыграют ответный матч 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 26 ноября. Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве и начнется в 20.30 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Черкизове. Следить за ключевыми событиями игры «Локомотив» — «Спартак» можно в матч-центре нашего сайта.
В прямом эфире матч в столице России покажут канал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Начало трансляции — в 20.00 мск, за полчаса до игры. Также смотреть игру можно в ретрансляции эфира федерального канала на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».
Первый матч между соперниками состоялся 6 ноября на «Лукойл Арене» и завершился победой красно-белых со счетом 3:1.
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