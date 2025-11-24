«Краснодар» примет «Оренбург» в ответном матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 26 ноября. Матч пройдет на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.

26 ноября 2025, 18:00. Краснодар (Краснодар)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за ключевыми событиями матча «Краснодар» — «Оренбург» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru.

В первом матче «Оренбург» проиграл «Краснодару» со счетом 1:3.

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