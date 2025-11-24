«Нефтехимик» и «Ростов» сыграют в Кубке России 26 ноября

«Нефтехимик» и «Ростов» проведут матч первого этапа 1/4 финала пути регионов FONBET Кубка России в среду, 26 ноября. Начало игры на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске — в 20.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.

26 ноября 2025, 20:30. Нефтехимик (Нижнекамск)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Кубка России. Следить за ключевыми событиями игры «Нефтехимик» — «Ростов» также можно в матч-центре нашего сайта.

Трансляцию матча «Нефтехимик» — «Ростов» в прямом эфире покажут на «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 20.25, за 5 минут до стартового свистка.

Ростовчане заняли третье место в группе С пути РПЛ с 7 очками после 6 туров и вышли в плей-офф нижней сетки. «Нефтехимик» в шестом раунде пути регионов обыграл «Уфу» (1:1, пенальти — 3:1).