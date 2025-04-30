«Локомотив» примет «Ростов» в матче второго этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России в среду, 30 апреля. Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве, начало — в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи железнодорожников и ростовчан. Ключевые события игры «Локомотив» — «Ростов» также можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.

30 апреля, 18:00. РЖД Арена (Москва)

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ», трансляция начнется за полчаса до стартового свистка. Смотреть встречу также можно на канале «Матч Премьер», сайте matchtv.ru и онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko».

Команды дважды играли на групповом этапе Кубка России, в обоих матчах победил «Локомотив» — 3:2: 25 августа 2024-го в Москве и 2:2 с серией пенальти 23 октября в Ростове-на-Дону. Также клубы уже дважды встретились в РПЛ-2024/25, москвичи победили на своем поле — 1:0 30 июля 2024-го, в Ростове-на-Дону была зафиксирована ничья — 1:1 26 апреля.