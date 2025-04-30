Футбол
30 апреля, 04:08

Тюкавин: «Никогда не хочется проигрывать, тем более «Спартаку»

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал поражение от «Спартака» (1:2) в матче FONBET Кубка России.

«Очень болезненное поражение. Никогда не хочется проигрывать, тем более «Спартаку». Можно сказать, что сегодня был самый важный матч для нас на этом отрезке, и мы его проиграли. Не знаю, что будет дальше.

Разговоры о смене тренера? Ничего не знаю. Не мне решать», — цитирует Sport24 Тюкавина.

«Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России и сыграет против победителя матча «Локомотив» — «Ростов». «Динамо» завершило выступление в турнире.

Источник: Sport24
