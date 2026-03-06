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Абаскаль назвал тяжелым поражение «Спартака» от «Динамо»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в разговоре с «СЭ» высказался о поражении красно-белых в первом матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России от «Динамо» (2:5).

«Очень тяжелое поражение для «Спартака», — сказал Абаскаль «СЭ».

Бело-голубые забили четыре гола в течение 16 минут — с 67-й по 83-ю. Серия «Спартака» без побед в матчах с «Динамо» увеличилась до четырех матчей — два поражения и две ничьих.

Ответная игра Кубка России состоится 18 марта на «Лукойл Арене».

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Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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