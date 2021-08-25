«Ленинградец» обыграл «Кубань» в матче БЕТСИТИ Кубка России
19:05
В матче элитного группового раунде БЕТСИТИ Кубка России «Ленинградец» победил «Кубань» (1:0). Единственный мяч забил Максим Вотинов.
БЕТСИТИ Кубок России
Группа 1
«Ленинградец» (Санкт-Петербург) — «Кубань» (Краснодар) — 1:0 (0:0)
Гол: Вотинов, 89.
«Ленинградец» (Санкт-Петербург): Смирнов, Костин, Яковлев, Кривулькин, Каптилов, Анисимов, Суханов, Сиротов, Казаков, Умаров, Хлусов.
«Кубань» (Краснодар): Климович, Гапон, Таказов, Кармаев, Лобкарев, Петров (Р.Гиголаев, 72), Алейников, Безденежных, Сидоров, Абдоков (Нк.Гиголаев, 60), Климов (Козлов, 54).
Судья: Лапатухин (Москва).
25 августа. Рощино. Стадион «Рощино Арена».
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