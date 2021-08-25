«Енисей» на выезде разгромил «Знамя»
«Енисей» победил «Знамя» из Ногинска (4:0) в матче элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России.
Дубль в составе победителей сделал Максим Лаук. Также отличились Анзор Саная и Александр Масловский.
БЕТСИТИ Кубок России
Группа 9
«Знамя» (Ногинск) — «Енисей» (Красноярск) — 0:4 (0:0)
Голы: Лаук, 50 (0:1). Лаук, 72 (0:2). Саная, 80 (0:3). Масловский, 81 (0:4).
«Знамя»: Кудинов, Янбаев, Вовк, Долгов, Шурыгин, Житников, Шишкин, Карев, Рыжков, Павлюченко, Столбовой.
«Енисей»: Опарин, Гарбуз, Кичин, Рукас, Феррейра, Зотов, Ланин, Лаук, Ломакин, Комков, Саная.
Судья: Зубов (Азов).
25 августа. Ногинск. Стадион «Знамя».
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