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«Енисей» на выезде разгромил «Знамя»

18:59
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«Енисей» победил «Знамя» из Ногинска (4:0) в матче элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России.

Дубль в составе победителей сделал Максим Лаук. Также отличились Анзор Саная и Александр Масловский.

БЕТСИТИ Кубок России

Группа 9

«Знамя» (Ногинск) — «Енисей» (Красноярск) — 0:4 (0:0)

Голы: Лаук, 50 (0:1). Лаук, 72 (0:2). Саная, 80 (0:3). Масловский, 81 (0:4).

«Знамя»: Кудинов, Янбаев, Вовк, Долгов, Шурыгин, Житников, Шишкин, Карев, Рыжков, Павлюченко, Столбовой.

«Енисей»: Опарин, Гарбуз, Кичин, Рукас, Феррейра, Зотов, Ланин, Лаук, Ломакин, Комков, Саная.

Судья: Зубов (Азов).

25 августа. Ногинск. Стадион «Знамя».

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Евгений Петров все материалы автора

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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