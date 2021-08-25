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КАМАЗ обыграл «Торпедо» во Владимире

19:58
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КАМАЗ на выезде победил владимирское «Торпедо» (1:0) в матче элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России. Единственный мяч забил Владислав Игнатенко.

БЕТСИТИ Кубок России

Группа 2

«Торпедо Вл» (Владимир) — КАМАЗ (Набережные Челны) — 0:1 (0:0)

Гол: Игнатенко, 88.

«Торпедо Вл» (Владимир): Ковешников, Мясников, Гладышев, Зенин, Чувилов, Калабухов, Хохлов, Победимов, Соколов, Степанюк, Андреев.

КАМАЗ (Набережные Челны): Баклов, Морозов, Куликов, Евсеев, Аюкин, Магомадов, Свежов, Гаглоев (Янушковский, 66), Калугин (Игнатенко, 66), Зубаиров (Воронин, 46), Османов.

Предупреждение: Свежов, 37.

Судья: Смолин (Великий Устюг).

25 августа. Владимир. Стадион «Торпедо».

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Евгений Петров все материалы автора

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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