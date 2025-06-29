Футбол
29 июня, 17:06

Жеребьевка Кубка России: ЦСКА сыграет в одной группе с «Локомотивом», «Краснодар» — с московским «Динамо»

Стали известны составы групп пути РПЛ Кубка России нового сезона
Игнат Заздравин
Корреспондент
FONBET Кубок России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

29 июня состоялась жеребьевка группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России сезона-2025/26, сообщает пресс-служба РФС.

Стартовый тур пройдет с 29 по 31 июля. Первый раунд пути регионов турнира состоится 5-7 августа.

Результаты жеребьевки группового этапа Пути РПЛ

Группа А: «Зенит», «Рубин», «Ахмат», «Торпедо»

Группа B: «Краснодар», «Динамо» (Москва), «Крылья Советов», «Сочи»

Группа С: «Спартак», «Ростов», «Динамо» (Махачкала), «Пари НН»

Группа D: ЦСКА, «Локомотив», «Акрон», «Балтика»

Действующим победителем турнира является ЦСКА. В прошедшем сезоне армейцы обыграли «Ростов» (0:0, пенальти 4:3) в суперфинале Кубка России.

Источник: РФС
  • Борис Игоревич

    самая легкая группа у свиней. хоть это им и не поможет..

    30.06.2025

  • Борис Игоревич

    Когда не можешь выиграть его - оно конечно.. Лиса и виноград для мясных лузров

    30.06.2025

  • SuperDennis

    Ну зачем вы нам Спартак прислали? Надо было Краснодар! 40 000 из 45 тысячника без Фан АйДи было бы заполнено до отказа!

    29.06.2025

  • Vadim Ivanov

    ЗАЧЕМ мне тебя читать ВНИМАТЕЛЬНО, когда московско-подмасковное глорьё меня НИКАК не читает: Ещё раз = Простая арифметика: В Москве 15 украдут, 5 потратят на развитие. В регионе - 1 украдут, а 0,4 потратят на развитие. Итого: 6 регионов украли 6, а 2,4 потратили на развитие. Разницу улавливаешь ?! Не надо из меня делать прыщавого глупого студента, либо хроникёра-спартача, который застрял вместе с поколением "Пепси" в своём развитии. Таких тунеядцев-неудачников на СЭ не менее 80%, которые привыкли заглядывать в чужой кошелёк, так и неперестроившись:cowboy::cowboy:

    29.06.2025

  • Valekka

    Внимательно читай! В Москве 10 украдут,10 потратят на развитие.В Регионе 10 крадут,а на развитие уже нечего тратить.Разницу улавливаешь?!

    29.06.2025

  • Vadim Ivanov

    Не люблю читать о воровстве. Но неужели ты думаешь, что в Москве воруют меньше чем в России ?! Бюджеты столичных клубов в сумме в ТРИ!!! раза превышают зенитовский, но 90% их глоро-болел плачут и жрут кактус, ноют и всё равно жрут кактус, непонимая ОЧЕВИДНОГО, что у каждого из 5и их клубов бюджет не станет больше ЗЕНИТА!

    29.06.2025

  • Valekka

    Да ладно! А как быть с поддоном денег в рост человека главы Карачаево -Черкессии,где купюры были не по 10 и даже не по 2000 руб,которые пытались сжечь,как улику?

    29.06.2025

  • Vadim Ivanov

    Вряд ли у региональных подполковников можно найти под кроватями по 9 миллиардов рублей (у каждого). А в Москве = Запросто!

    29.06.2025

  • Vadim Ivanov

    Когда нет аргументации/фактов = теряется и интерес. В твоих комментариях - одно ВРАНЬЁ с "если не ошибаюсь" ! Динамо Санкт-Петербург играет во второй лиге.

    29.06.2025

  • Vadim Ivanov

    Какой зАгАвАр, чмошник ?! Если Зенит имеет московские клубы и тот же Краснодар во ВСЕ ЩЕЛИ!!! Учитесь играть в Футбол, бестолковые ЛУЗЕРЫ-неудачники!!!

    29.06.2025

  • Михаил Чичеров

    Что - то странное творится. Чемпионат и Кубок ещё не стартовали, а в Питере уже слезы ручьем льются. Почему?

    29.06.2025

  • Vadim Ivanov

    Я не дискутирую с наглыми врунами/ переодетыми спартачами: Краснодар за 8 сезонов обыграл Зенит лишь 1 раз, и то, с помощью судей = Не удаление Тормена за ГРЯЗНЫЙ фол, и аут перед голом должен был бросать Зенит - мяч ушёл от Кордобы, только слепой мог этого не заметить. Мантуан не фолил - ЖК и опасный штрафной высосан из пальца. Краснодар не ноет, потому как Галицкий внаглую заряжает судей = за 50 матчей в его ворота не пробито ни одного пенальти! Кстати, очень даже НЫЛ в прошлом сезоне, обвиняя Зенит в нечестности. Просто у тебя память, как у красно-белой рыбки... Не звони = В футболе ты полнейший О (ноль)

    29.06.2025

  • URMA

    Оно конечно н....я,но х...е потому что. Если действительно календарь так сверстан,то это вызывает не только вопросы,а законные возмущения. Ведь всем сведущим людям известно,что благоприятный календарь на старте, дает преимущество некоторым командам войти в игровой ритм. Тут тебе и тренировочный цикл,и востановление игроков,ну и еще ряд важных условий. Поэтому очевидно,что явные благоприятные условия для некоторых команд созданы умышленно. И не какими теперь обьяснениями это не уберешь. Налицо предвзятость. Кто то решил не в футбол играть,а в свою игру.

    29.06.2025

  • Михаил Чичеров

    Россиян и москвичей фашистами, только бандеровцы называют.

    29.06.2025

  • Илья858

    Некрасиво "Динамо" начинает

    29.06.2025

  • Илья858

    У Краснодара вот нет претензий, просто обыгрывают московских и питерских и не ноют, что вашему клубу мешает не ныть и обыгрывать?

    29.06.2025

  • Михаил Чичеров

    А что мешает этим командам, которые за Волгой, начать добычу газа в больших объемах, как в Питере поступили и будут они смотреть футбол на своих стадионах и болеть за свои команды.

    29.06.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Развели лохов . Пока вы в тёмную проводили жеребьёвку , ваших жён шпёхали по кругу . Удоды

    29.06.2025

  • Vadim Ivanov

    Матчи Зенит-Краснодар гораздо интереснее чем Зенит - автобусный ЦСКА. Легендарный клуб, отбиваясь весь матч рассчитывает только на левый пенальти, что очень часто и происходит...

    29.06.2025

  • Vadim Ivanov

    Проблема в том, что ты тупой - ещё хуже москвича: А) Календарь должен быть РИТМИЧНЫМ, а не составляться исключительно под московские клубы. Локо и Спартак осенью 2024го играют по 10 ! из 12 матчей в Москве, а Зенит за это время 2 раза по 3 матча подряд на выезде Б) Причём здесь Лондон-Англия ?! Где расстояния между городами по 30-50 км. Переезды на автобусах. а не на самолётах. В) Мне НЕИНТЕРЕСНЫ московские дерби, где каждый матч - СКАНДАЛ, а виновником считают Зенит. Г) В сл.раз думай прежде чем написать студенческую БАНАЛЬНОСТЬ, только себе и понятную тчк

    29.06.2025

  • Valekka

    Чего разошёлся? Пусть региональные власти меньше в карманы кладут от бюджета и больше вкладывают в развитие программ,в том числе и спорт,тогда и футбольные команды поборятся с Москвой за РПЛ.Деньги Регионы по программам получают без задержек,но куда они деваются?В Москве больше денег и если власти 10 лямов затырят,то ещё останется.А если Саратов затырит 10,то нихрена не останется.Денег в Регионе меньше,но аппетиты такие же,как в Москве.Вывод доступен?

    29.06.2025

  • Vadim Ivanov

    Подонок! А почему нельзя выравнять таким макаром ?! : Зенит сыграет в первом круге 13 матчей в Питере и 2 на выезде. Досрочно станет чемпионом и последние 10 туров будет на выезде развивать свой молодняк. А Спартак в первом круге сыграет 10 матчей на выезде, опустится на своё законное 8-10е место. Как тебе такое выравнивание, чмошник ?!

    29.06.2025

  • Дима Питерский

    Да это в принципе уродский формат.

    29.06.2025

  • Vadim Ivanov

    Договориться всем российским клубам СЛИТЬ этот никому ненужный московский кубок. Пусть его разыгрывают столичные лузеры между собой!

    29.06.2025

  • Vadim Ivanov

    Вообще-то, красно-белый пид.рок-гей, я из Ленинграда/Санкт-Петербурга, а вот ты на СТО пудов-бандеровец ((

    29.06.2025

  • Дима Питерский

    Фпесдутакойкубок.

    29.06.2025

  • sdf_1

    Ты сам-то из какой глухомани? Из Жмеринки?

    29.06.2025

  • albou2

    А кто мешает Питеру иметь хотя бы 2 команды в РПЛ? Деньжат не хватает? Игроков? Москва мешает? Или проще с одной командой,, и ныть поо заговор?

    29.06.2025

  • kapran

    Опять кубок брать что ли )?

    29.06.2025

  • fan_89

    В руководстве Зенита этим тоже не занимаются. Зато Семак после очередных поражений отмазки про тяжёлый календарь рассказывает.

    29.06.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    добавлю: от скуки!!!:joy:

    29.06.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    точно. не то, что у спама - группа смерти!))

    29.06.2025

  • Ilya Gudman

    Кубок митрофанушки , пажа Дюкова отстой , не игра а профанация , долой этих двух дебилов из РФС

    29.06.2025

  • 36

    Я потерял интерес к этой беседе

    29.06.2025

  • fell62

    плак плак ))

    29.06.2025

  • fan_89

    По классу они были явно хуже.

    29.06.2025

  • fan_89

    И в каком же городе такие люди, как ты, живут? Воронеж что ли?) Благодаря, таким, как ты, считающим, что "дерби" это отлично, у нас за Волгой ни одной команды высшего дивизиона не осталось. 4/5 страны футбол Премьер-Лиги только по телевизору смотрит.

    29.06.2025

  • fell62

    Дюк устроил Зине лёгкую прогулку )))

    29.06.2025

  • 36

    Чем матчи Зенита и ЦСКА были хуже?

    29.06.2025

  • Ryibolov

    Сразу видно "культурная столица".

    29.06.2025

  • fan_89

    Зато матчи между Зенитом и Краснодаром уже лет десять являются самыми красивыми матчами чемпионата.

    29.06.2025

  • 36

    Я не живу в Москве,давно там не был и не желаю

    29.06.2025

  • fan_89

    Ты точно тупой одноклеточный организм без мозга. Я тебе ещё раз повторяю. Люди живут не только в Москве и Ленинграде. Люди также живут и в Сочи с Нижним. У нас по всей России люди живут. И все они хотят ходить на футбол, а не смотреть по ящику на ваши бесчисленные дерби.

    29.06.2025

  • 36

    это общий уровень росфутбола.На матчах Спартак-Зенит тоже давно не искрит

    29.06.2025

  • fan_89

    Когда я перестану засыпать на ваших дерби, и стадионы на всех на них будут полными, как в Лондоне, тогда и поговорим.

    29.06.2025

  • Ryibolov

    За языком следи убогий.

    29.06.2025

  • 36

    Если не ошибаюсь,то нонешний Сочи это бывший Динамо Ленинград.А если это так-то переведя туда этот клуб,Зенит лишился дерби. "Один город-одна команда"-таков был клич.О чем вообще спор?

    29.06.2025

  • Vadim Ivanov

    Братан! Давай этим столичным ПэТэУшничкам писать покороче - всё одно они не умеют читать и не способны думать ((...:laughing::laughing::laughing::laughing::laughing::laughing::laughing:

    29.06.2025

  • 36

    Так вышло,что в Москве исторически много команд.в чем проблема? Как быть с Лондоном?Там еще больше! Одни дерби-разве это плохо.

    29.06.2025

  • fan_89

    В Сочи и Нижнем тоже люди живут, которые хотят футбол смотреть. Но, для вас в Москве мы все "замкадыши" и не люди.

    29.06.2025

  • fan_89

    Спартак, ЦСКА, Динамо, Локомотив, Торпедо. Ещё и Родину сейчас в вышку тащить будут. Понаплодили кучу команд, с посещаемостью в полторы калеки, как у Локомотива и Торпедо. А ведь на все эти московские клубы во всех видах спорта государственные деньги идут. Но, у местного быдла во всём Зенит виноват. Особенно, у быдла, типа жителей быдлограда. Это Зенит виноват, что бывший спартаковский функционер понабрал костоломов, вылетевших в первую лигу. Это Зенит Факелу пятибратовых и шалимовых главными тренерами назначал.

    29.06.2025

  • Vadim Ivanov

    Клован! А может их в Москву перевезти ?!

    29.06.2025

  • 36

    Перевезите Сочи и НН в Ленинград

    29.06.2025

  • Vadim Ivanov

    Жеребьёвка Кубка России по-мосскоскоалаевски, сезон 2024/2025: Динамо - 9 матчей в Москве + 2 на выезде Локомотив - 8 матчей в Москве + 3 на выезде Спартак - 8 матчей в Москве + 4 на выезде ЦСКА - 8 матчей в Москве + 5 на выезде Ростов - 5 матчей дома + 8 на выезде Календарь Чемпионата России 2025/2026: Алаевский Спартачок из 13и первых туров 11 ! матчей сыграет в Москве У ЦСКА - из 7и первых туров лишь 1 выезд в Питер Итд итп Вот так и живём по московскому времени с их админресурсом:soccer:

    29.06.2025

  • Vadim Ivanov

    Тупость твоя не нравится и других сектантов-неудачников тоже ((...

    29.06.2025

  • fan_89

    Слово "жеребьёвка" давно нужно заключать в кавычки, когда дело касается московских жуликов и их предводителя спартаковского фаната Алаева.

    29.06.2025

  • Vadim Ivanov

    А чего хорошего ?! 4 и 5 туры у Зенита на выезде в чемпионате. 8 и 9 туры тоже на выезде. Вот опять и снова получаем алаевскую подставу: за неполных 2 месяца лишь 3 матча в Питере и 6 на выезде. У Спартака = 7 матчей в Москве и лишь 2 на выезде. У ЦСКА и Динамо = по 6 матчей в Москве и лишь по 3 на выезде. Не хило устроились столичные "князьки"- лузеры ):(

    29.06.2025

  • fan_89

    Московский фашизм мне не нравится, по которому петербуржцы люди низшего сорта, и их можно оскорблять. Что календарь составляется многолетним фанатом Спартака Алаевым под его любимую команду.

    29.06.2025

  • Jean4

    Краснодар с Динамо каждый год в группе играют? До этого постоянно Динамо со Спартаком играло. Странная жеребьевка. И в чемпионате постоянно в последнем туре классика уже.

    29.06.2025

  • а,что вам не нравится,собственно? многолетний чемпион,гегемон просто обязан побеждать! всегда,всех,везде

    29.06.2025

  • fan_89

    Вангую. У Зенита между матчем четвёртого тура и выездом в Грозный и матчем пятого тура и выездным матчем со Спартаком будет ещё выезд на кубок в Казань. Чтобы, как и в прошлом сезоне, устроить Зениту три матча на выезде подряд и последним в Москве со Спартаком.

    29.06.2025

