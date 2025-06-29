Жеребьевка Кубка России: ЦСКА сыграет в одной группе с «Локомотивом», «Краснодар» — с московским «Динамо»
Стали известны составы групп пути РПЛ Кубка России нового сезона
29 июня состоялась жеребьевка группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России сезона-2025/26, сообщает пресс-служба РФС.
Стартовый тур пройдет с 29 по 31 июля. Первый раунд пути регионов турнира состоится 5-7 августа.
Результаты жеребьевки группового этапа Пути РПЛ
Группа А: «Зенит», «Рубин», «Ахмат», «Торпедо»
Группа B: «Краснодар», «Динамо» (Москва), «Крылья Советов», «Сочи»
Группа С: «Спартак», «Ростов», «Динамо» (Махачкала), «Пари НН»
Группа D: ЦСКА, «Локомотив», «Акрон», «Балтика»
Действующим победителем турнира является ЦСКА. В прошедшем сезоне армейцы обыграли «Ростов» (0:0, пенальти 4:3) в суперфинале Кубка России.
Источник: РФС
