29 июня состоялась жеребьевка группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России сезона-2025/26, сообщает пресс-служба РФС.

Стартовый тур пройдет с 29 по 31 июля. Первый раунд пути регионов турнира состоится 5-7 августа.

Результаты жеребьевки группового этапа Пути РПЛ

Группа А: «Зенит», «Рубин», «Ахмат», «Торпедо»

Группа B: «Краснодар», «Динамо» (Москва), «Крылья Советов», «Сочи»

Группа С: «Спартак», «Ростов», «Динамо» (Махачкала), «Пари НН»

Группа D: ЦСКА, «Локомотив», «Акрон», «Балтика»

Действующим победителем турнира является ЦСКА. В прошедшем сезоне армейцы обыграли «Ростов» (0:0, пенальти 4:3) в суперфинале Кубка России.