«Амкал» и 2DROTS сыграют в новом сезоне Кубка России

Бюро исполкома РФС приняло решение о том, что в FONBET Кубке России сезона-2025/26 сыграют три команды из медиалиги, сообщает пресс-служба турнира.

Право принять участие в соревнованиях получили «Амкал» как победитель Кубка медиалиги и 2DROTS по предложению титульного спонсора турнира.

Третьим участником нового сезона Кубка России среди медийных команд станет победитель или финалист МФЛ — «Синдекат», «Broke Boys» или «10».

В прошлом сезоне медиалига также была представлена тремя командами в Кубке страны. На турнире сыграли «Амкал», 2DROTS и «Broke Boys».