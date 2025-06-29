Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России

29 июня, 15:45

«Амкал» и 2DROTS сыграют в новом сезоне Кубка России

Алина Савинова
Футболисты «Амкала».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бюро исполкома РФС приняло решение о том, что в FONBET Кубке России сезона-2025/26 сыграют три команды из медиалиги, сообщает пресс-служба турнира.

Право принять участие в соревнованиях получили «Амкал» как победитель Кубка медиалиги и 2DROTS по предложению титульного спонсора турнира.

Третьим участником нового сезона Кубка России среди медийных команд станет победитель или финалист МФЛ — «Синдекат», «Broke Boys» или «10».

В прошлом сезоне медиалига также была представлена тремя командами в Кубке страны. На турнире сыграли «Амкал», 2DROTS и «Broke Boys».

Источник: https://t.me/russiancup_official/17113
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
ФК 2Drots
ФК Амкал
Читайте также
Фигуристы Косторная и Куница стали родителями
Голдобина освистали, «армейцев» прибили за 51 секунду, а Ларионов в шоке от удалений. Что произошло в матче «Спартак» - СКА
Кому и когда нужно оплатить налог на недвижимость? Ответы на главные вопросы
Прощание с Ниной Гуляевой пройдет 7 октября в МХТ имени А.П. Чехова
Двалишвили и Сэндхаген проведут титульный бой на турнире UFC в Лас-Вегасе
Один из двух найденных на вулкане Вилючинский на Камчатке альпинистов погиб
Популярное видео
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Хоп хэй лала лэй

    У этих недоразумений состав сильнее чем у многих команд 2 лиги.

    23.07.2025

  • knki1

    Они сейчас на клубном ЧМ инграют

    30.06.2025

  • Садовник

    покинь массовку то, иди к профи

    29.06.2025

  • Садовник

    но раньше точно она была адекватная, плюс спартачка уп?ртая.

    29.06.2025

  • Садовник

    слышь, спрайт, за тебя "массовка" чешет, невдом?к им, что не луйки тебе нужны, а кресло министерское.

    29.06.2025

  • Magirus

    Свою позицию я вам изложил. С вами абсолютно согласен. Раньше ,хоть банили за такую мерзость, а сейчас , судя по всему, пора отпусков и больше некому следить за чистотой сайта, однако, и это мало помогает. п.с. Здоровья вашей маме и её родне!

    29.06.2025

  • Садовник

    У Киры клоны есть подставщики. Извиняюсь, что влез в вашу беседу.

    29.06.2025

  • Футболист Сапогов

    Не хочу обобщать , но писатели с 2010-2017 год в СЭ!!! В точку. Знатоки - ху*и. А нужен ли он этот общий язык с такими? Это люди больные.

    29.06.2025

  • zg

    Только в кубке их нема!А это неправильно!

    29.06.2025

  • Magirus

    Полностью с вами согласен, сайт стал невыносимо хамским, но человеку, которому 70 лет, вести себя , как уличная шпана-это просто непозволительно, хоть в спорте он разбиреется неплохо, но подача информации осталяет желать лучшего. П.С. Несколько минут тому назад, пользователь Спринт, пожелал пользователю serkonol смерти, за то что он его назвал дураком.(статья о Месси) Cогласен, оскорблять никого не надо, но желать человеку смерти- это за гранью моего понимания! Это же всего навсего футбол и его понимание может быть разным у каждого человека, но желать смерти-это полныйи и безоговорочный кошмар!

    29.06.2025

  • AZ

    Лучше бы команды любительскиих лиг включали, чем эти недоразумения)))

    29.06.2025

  • Морская свинка_1979

    Как показал прошлый сезон. кубок начинается с полуфинала.

    29.06.2025

  • Garry1969

    Кал и Задроты! Ну каков кубок, такие и участники!

    29.06.2025

  • Magirus

    Гадости ему никто сначала не писал. Он не умеет нормально вести диалог. Если с ним не соглашаются, то он сразу же переходит на хамство, потому что воспитание у него отсутствует в принципе.

    29.06.2025

  • Magirus

    Вы опять отвлекаете Спирта от важных дел, футболист Сапогов! Он вчера отсудил соревнования по игре в лапту, а сегодня, его пригласили на судейство игры в "городки". Отсудил все соревнования на "Отлично" и за это ему присудили категорию судьи "Судейский тренер". Теперь он будет учить судей , как надо судить, чтоб они не попали в разряд " дилетанской массовочки".

    29.06.2025

  • marz

    В цирке без клоунов никак.

    29.06.2025

  • Пан Юзеф

    Победа в международном турнире еще более ценна!

    29.06.2025

  • Эрик Рыжий

    Севастополь и ялтинский Рубин играют в третьей лиге, дивизионе Б.

    29.06.2025

  • Футболист Сапогов

    )))) А может и правда Ваша)))

    29.06.2025

  • Пан Юзеф

    Задействованы? Значит победят!))

    29.06.2025

  • Пан Юзеф

    Ооо! Будем смотреть.

    29.06.2025

  • Симон Вирсаладзе

    А также «Асмарал» и «Спартак-Чукотка»

    29.06.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Нескрепные названия какие-то, тьфу

    29.06.2025

  • Степочкин

    2 Дрота или 2заДрота или ДваДротс ? Охренеть благозвучное название. Болельщики 2заДротчики? Болельщики будут кричалки орать - "Мы 2Дротчики! Победа будет за нами!" ))) Прошу простить, не силен в переводе данного названия. Буду так переводить, сами виноваты что не на русском.

    29.06.2025

  • Пан Юзеф

    А "Химки" сыграют?

    29.06.2025

  • dinela

    А к названию одной из команд у РФС притензий нет?Ничего не смущает?Почему на пиндостанском,почему с Дзюбой ассоциации вызывает?

    29.06.2025

  • Футболист Сапогов

    А вот теперь не узнаю тебя. Такой всегда культурный дедок, а тут вдруг понесло. Ну не хорошо так сквернословить, ой не хорошо. Как там судейская карьера? Не звали финал судить на проходящем сейчас ЧМ среди клубов?

    29.06.2025

  • Футболист Сапогов

    Вот когда хорош, тогда хорош, спирточек)) Молодец, возьми конфетку с полочки))

    29.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Удачи, медийщики!

    29.06.2025

  • Деметрио

    Я жду клубы Крыма и других наших новых регионов, если они есть! калы и дроты мне не интересны!

    29.06.2025

  • A1eksey

    Заипали этими клубами! Они совершенно не итнтересны!

    29.06.2025

    • Суперфинал Кубка России-2025/26 пройдет 24 мая

    Жеребьевка Кубка России: ЦСКА сыграет в одной группе с «Локомотивом», «Краснодар» — с московским «Динамо»

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости