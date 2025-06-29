Футбол
29 июня, 18:42

В РФС считают оскорбительными и противоречащими здравому смыслу обвинения в возможных манипуляциях в ходе жеребьевки Кубка России

В РФС считают оскорбительными обвинения в нечестной жеребьевке Кубка России
Микеле Антонов
Корреспондент
Жеребьевка Кубка России.
Фото Александр Любарский/РФС

В пресс-службе РФС ответили на вопрос «СЭ» о процедуре проведения жеребьевки групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Жеребьевка прошла в воскресенье, 29 июня. После того, как РФС опубликовал ее итоги, московское «Динамо» выступило с заявлением, в котором выразило сомнения в честности жребия из-за отсутствия прямой трансляции и отметили, что на церемонии не было представителя клуба.

«Жеребьевка FONBET Кубка России проводилась РФС на студии Матч ТВ. В рамках жеребьевки были определены составы групп Пути РПЛ, матчи первого раунда Пути регионов, возможные соперники во 2-6 раундах Пути регионов, все пары и хозяева, вплоть до Суперфинала турнира.

Процедура жеребьевки стала самой масштабной и длительной в истории турнира и заняла около 2-х часов. По договоренности с вещателем, с учетом ее длительности, она не транслировалась в прямом эфире, а ее итоги и ключевые моменты были показаны в 17-часовом выпуске новостей канала. В телевизионной съемке жеребьевки участвовали сотрудники Матч ТВ и РФС, большое количество технического персонала, экс-футболисты.

РФС считает оскорбительными и полностью противоречащими здравому смыслу любые обвинения в возможных манипуляциях в ходе жеребьевки.

Что касается присутствия на жеребьевке представителей клубов, то их участие не является обязательным по регламенту жеребьевки, — сообщили «СЭ» в пресс-службе РФС.

Стартовый тур групповой стадии Пути РПЛ пройдет с 29 по 31 июля. Первый раунд пути регионов турнира состоится 5-7 августа.

Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Пан Юзеф

    Еще Долгих...

    30.06.2025

  • URMA

    Вы не по адресу!.Проверте и переключите клаву.

    30.06.2025

  • URMA

    :joy::thumbsup:

    30.06.2025

  • Алексей Лунев

    а как вам доверять когда вы игру за суперкубок проводите там где хозяева сидят(когда выбирать приходилось), игру еще не чемпиона с гостевой переносите на домашнюю в питер и многое многое другое и в все в сторону одной команды- осталось оренбург вернуть и все с фармушками в порядке будет

    30.06.2025

  • Nat?rlich

    Просто интересно, какому чинуше вообще в голову пришла идея провести жребий официального соревнования без представителей клубов?

    30.06.2025

  • Scallagrim

    Но принцип тот же

    30.06.2025

  • АЛЕКСЕЙ ЧЕРНОВ

    Надо подключать следственный комитет пусть разбираются :wink:

    30.06.2025

  • ismagiloveld

    Есть один клуб, который мутит воду постоянно, у него президент жаба

    30.06.2025

  • Спринт

    Ловкость ручонок .. и никакого мошенства! Как то оно и скорбительно для рукастых спецов из РФС и РПЛ, что хто то смееть и помыслить иначе ..

    30.06.2025

  • Sergey Miztraev

    Парни, не ведитесь, как я, на всякие телеги по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сайт по фразе: «ставка-прогнозру». 13 лет ему! Сайт на первом месте выходит. Доверять можно. МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!

    30.06.2025

  • Aprel

    Граждане России «с болью смотрят» на ситуацию в РФС! :relieved:

    30.06.2025

  • Леня-космос

    Да что там такого было, в этой жеребьёвке? Всё равно всё решится на поле. С одним согласен - лучше её было показать в прямом эфире, а ведущими поставить Губерниева и Малафеева.

    30.06.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Наличие такого РФС это оскорбление всего футбола в стране..

    30.06.2025

  • Заполярье

    Ловкие ребята! Как придумывать всякие сети и поймы, эти бездари в очередь становятся за наградами...Как реальная работа - одно обсир...о! Де...ы! Бл...ь! Только школьников гонять и умеют, не охотники! :sunglasses::money_mouth::weary:

    30.06.2025

  • Aprel

    Украинские спецслужбы стали организатором и заказчиком теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».Известия. ----------------------------------------------------------------------------- Три вопроса?! 1. Почему на скамье арестованных не хохлы? Это был бы, такой пиар для них ? 2. Почему опять, наши СМИ и власть, превозносят спецслужбы Украины? 3. Почему ни Бортников (ФСБ), ни руководители других спецслужб РФ, до сих пор не арестованы и не находятся в тюрьме?! Всего 3 вопроса, ну и? А в ответ тишина! И кому нужна, такая безвольная, коррупционная и лживая нынешняя власть? Народу РФ, она на фуй не нужна! Думай, думай народ! :sunglasses::sunglasses::sunglasses::money_mouth::money_mouth::money_mouth: Хватит рекламировать спецслужбы хохляндии! На лубянке уже совсем; одни дураки остались работать? Там, в аналитическом? :worried:

    30.06.2025

  • Заполярье

    :face_with_monocle:Всю Россию, начиная с 1991 года и, по сей день обворовали демоны, а сейчас, их шубохранилища должны защищать....:sunglasses:

    30.06.2025

  • Aprel

    Всё засекретили чекисты-миллиардеры! Тот случай, когда не просто рыльце в пуху, а рыла!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :sunglasses::sunglasses::sunglasses::money_mouth::money_mouth::money_mouth:

    30.06.2025

  • Заполярье

    Почему нет данных, о родителях Ю. Ушакове? Помощник президента по внешним вопросам, где у России полный писец! Что скрывать-то? Боязнь того, что начиная с 2000 года, РФ рулит отрицательная селекция? :sunglasses::money_mouth::face_with_monocle:

    30.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Знать бы, где ваш дом...

    29.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Этот иконостас почил в бозе. В моде нынче другой.

    29.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Это - призыв. Вы от Минобороны упалнамоченный?

    29.06.2025

  • Заполярье

    Россия будет свободной от РФС! Вперёд Россия! :relieved:

    29.06.2025

  • Rudrik31

    ах ты....!!! Жена Цезаря - вне подозрений!!!))

    29.06.2025

  • blue-white!

    Болельщики Зенита все больше напоминают нищебродов, которые внезапно разбогатели и теперь корона давит на единственную извилину...

    29.06.2025

  • Али Кабир

    А я считаю, что действия РФС оскорбительны по отношению к российскому футболу и болельщикам!

    29.06.2025

  • blue-white!

    Лучше дома у Ю.Ю...

    29.06.2025

  • blue-white!

    Главная защита - это нападение. Вместо того, чтобы извиниться и признаться что лоханулись, начинают придумывать левые отмазки. Дюков - это похороны нашего футбола...

    29.06.2025

  • Фердидурка

    И прозрачные намеки бросают тень.

    29.06.2025

  • DaviT MosKv

    Это атака Карпина на РФС, Матч ТВ и буков. легкий троллинг)

    29.06.2025

  • Симулякр

    Если можно проводить жеребьевку без представителей клуба, то к чему все остальное? Пусть Дюков бросит монетку и определит состав групп

    29.06.2025

  • treider

    Мда. Как говорят в среде трейдеров: "Мы думали, что это уже дно, но снизу постучались"...

    29.06.2025

  • manul75

    у РФС с Матч ТВ, как говорил Глеб Жиглов, лежбище, любовь с интересом...

    29.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Жеребьевка - это выборы. Без представителей. Присутствуют только доверенные. Чего возмущаться-то?

    29.06.2025

  • alex2999

    2 часа жеребились... что они там столько времени делали и для кого был этот перфоманс, если ни телезрителей, ни участникам его не показали?..

    29.06.2025

  • zega

    Этому руководству РФС никто не верит, потому что своими решениями и действиями они показали себя ангажированными руководителями, которые могли делать поступки в угоду одного(своего) клуба. ЗПРФ.

    29.06.2025

  • Le-stat

    В телевизионной съемке участвовали: - товарищи Зайков, Слюньков, Воротников, Соломенцев, Шеварнадзе ...

    29.06.2025

  • 2Палыч2

    Ну, надо же,Динамо обидели! Клуб,который последний раз выигрывал чемпионат 62(!!!) года назад(кастрированный чемп 1976 года,когда чемпион определялся по итогам 1-го круга, не стоит воспринимать всерьёз) уже давно стал клубом-замухрышкой.Зато амбиций - выше крыши!Теория заговора стала преавалировать над здравым смыслом.Кстати,это всё относится и к другой московской команде,живущей прошлым.Бесконечное нытьё,поиск виноватых стало фирменным знаком этих горе-команд.В футбол надо играть,господа хорошие!В футбол! Играть!

    29.06.2025

  • Ю.Ю.

    Следующую жеребьёвку надо будет провести на базе Динамо.

    29.06.2025

  • Natalya Antropova

    Неудивительно - опять нагрели шары под красно-белых лузеров!

    29.06.2025

  • Неравнодушный Ден

    Да всем давно уже наплевать, что там считают в РФС, в Динамо и вообще - почти во всех проявлениях российского ногомяча!

    29.06.2025

  • Loel1

    Порядочные люди в таких случаях уходят в отставку.

    29.06.2025

  • Gavr49

    Да просто никто 2 часа это смотреть не будет.

    29.06.2025

  • Candramelekh II

    Дебилы какие-то там заседают, просто жесть

    29.06.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Нет доверия к РФС....

    29.06.2025

  • echo2011

    А вопрос,кому нужна длительная жеребьевка,которую можно провести примерно за 10-15 минут,остаётся без ответа.

    29.06.2025

  • Александр Максаков

    Вопрос прост , почему не были приглашены руководители клубов ? .

    29.06.2025

  • Sergey Sparker

    Где Карпин там нытье. Это было, есть и будет.

    29.06.2025

  • zega

    Как купили руководство РФС представители газпрома, так коррупция выросла в разы, а судейские скандалы стали на постоянной основе из-за судейских "ошибок" в пользу своей команды, а купленые "эксперты" и СМИ находили причины этот судейский беспредел оправдывать. Это не Динамо, а руководители рфс оскорбляют российский футбол. ЗПРФ.

    29.06.2025

  • Динамов

    100% были. Этой истерикой РФС это доказал.

    29.06.2025

  • bvp

    В этом кубке жеребьевка не имеет особого значения.

    29.06.2025

  • Павел Леонидович

    ути боже) позорники обиделись)

    29.06.2025

  • Mick Shelby

    А почему бы не провести жеребьевку в прямом эфире. Может, тогда не надо будет оскорбляться недоверием граждан?

    29.06.2025

  • Sandy45

    А зачем мутить такую торжественную церемонию аж на 2 часа, что бы потом её не показать?! Реально какой-то стрём.

    29.06.2025

  • Niko McCowrey

    Ну так забаньте "оскорбляющих"! Учитесь у СМИ!

    29.06.2025

  • Pele Peleevich

    Первый акт марлезонского балета - "танцы с шарами"!

    29.06.2025

  • vaaldik

    Можно подумать, что в прямой трансляции надурить нельзя.

    29.06.2025

  • vaaldik

    Все по дзену - цели нет, есть только Путь РПЛ.

    29.06.2025

  • juvekos

    матч пилит гос бабло и газпром бабло, поэтому рейтинги им пофиг

    29.06.2025

  • Олег Кн.

    Гламурному Валере надо завязывать с тренерством и идти в шоу бизнес, ему там самое место. Он и из Ростова ушёл, чтобы в Москве тусить. Любой профессиональный тренер не будет себя так вести во время сборов команды. Надо было на жеребьёвку ехать, а не со знатоками тусить.

    29.06.2025

  • nampoo

    „Нет. Этот ваш эрфээс, сомнителен. Я бы ему не доверял «.

    29.06.2025

  • Jean4

    Шары грели?

    29.06.2025

  • puzo-75

    А на Матче есть рейтинговые передачи??? )))

    29.06.2025

  • оппонент

    Вы, ребята столько мутили в последнее время, чтоо обыватель будет искать подвох даже там, где его нет.

    29.06.2025

  • Pol Pol

    Да думаю, не только в этом ! Они всё, что не ложится прямиком .... в карман, считают оскорбительным до невозможности ! Привычка ! И ответная реакция, выработаная годами, тоже пивычка ! Мноооого у них подобных привычек, ой мнооого ! Все доказательства, закуркованы в дальнем сейфе, а сейф в утке, утка в зайце, заец - побегаец, хрен дагонишь ... живёт в танке ! То - то на всё у них одно решение, сакральное - " Засекретить" ! И никогда не рассекречивать ! Ведь футбол, а тем более Кубок этот, несчастный ... отдушина для любого лузера .... дело десятое ! Везде так ! Кто мне докажет обраное .... того ждёт, долгий поцелуй на ночь !

    29.06.2025

  • Динамов

    Давно пора разогнать всю эту мафию РФСную!!!

    29.06.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Надо же! А чойта РФС никто не верит? Там же кристальной честности люди работают, только посмотрите в эти заплывшие глазки г-на Митрофанова!

    29.06.2025

  • zg

    ))))))))))))))))))))))))))))Да там уже весь канал не "рейтинговый"...............

    29.06.2025

  • Дмитрий-НН

    Мы неприятно удивлены подходом к жеребьевке Кубка России, - говорится в заявлении пресс-службы бело-голубых ___________________________________________ В РФС считают оскорбительными и противоречащими здравому смыслу обвинения в возможных манипуляциях в ходе жеребьевки Кубка Россиию________________________________________________________ Поняли , что опять обосрались , перенервничали .

    29.06.2025

  • zg

    Тут тяжелее...Если только ввести плов до 4ех побед!)

    29.06.2025

  • zg

    Самое главное,что показывать то нечего!Поэтому реальный вопрос,а почему не показать то?!ПыСы-про "мухлеж",это,конечно,бред!)

    29.06.2025

  • Ilya Gudman

    Изуродовали кубок , теперь скоро достанут чемпионат

    29.06.2025

  • Ilya Gudman

    Да на кол давно пора всю эту верхушку РФС

    29.06.2025

  • suomi257

    рекламные блоки 15 минутные пускать каждый час на это время всегда есть!

    29.06.2025

  • chimega

    "Униженные и оскорблённые" )

    29.06.2025

  • suomi257

    что то как то не очень понятно для такого события нет 2 часов у вещателя???!!!…ну это по-моему уже не в какие ворота не вписывается!!!

    29.06.2025

  • Scallagrim

    Если 2 часа для Матч-ТВ много, можно было в интернете трансляцию замутить.

    29.06.2025

  • Аз есмь

    Если РФС считает оскорбительными и полностью противоречащими здравому смыслу любые обвинения в возможных манипуляциях в ходе жеребьевки, значит манипуляции были. Теперь у меня сомнений нет. После второго подряд 100-летия возможно всё.

    29.06.2025

  • Vorlod

    Что за ломание копий для турнира вторых составов

    29.06.2025

  • Slim Tallers

    Обманули, на-ду-ли.

    29.06.2025

  • Ботокс007

    Мусора что-то рано ныть начали. Подождите хоть начала чемпионата. Потом будете рассказывать, что вас засудили, не дали пенальти, посадили на карточки. А чемпионства вам не видать никогда, запомните это. С Карпиным займете полупризовое 5-е место.

    29.06.2025

  • RSMsouth

    Зуб дали ?

    29.06.2025

  • spar001

    я тоже считаю - это бред... но показать надо было и позвать всех недоверчивых:grin:...

    29.06.2025

  • Валера

    без меня мен женили . конечно, можно не возмущаться, но я не понимаю как проводить жеребьевку без участия клубов. наше дело телячье - обосрался и стой .

    29.06.2025

  • 36

    "Не веришь-спроси у меня!"

    29.06.2025

  • Олег Воробьёв

    А мы не верим)

    29.06.2025

  • 36

    "- Б.. буду!"

    29.06.2025

