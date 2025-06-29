Футбол
29 июня, 17:12

«Динамо» осталось неприятно удивлено подходом к жеребьевке Кубка России

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В московском «Динамо» раскритиковали подход к проведению жеребьевки FONBET Кубка России сезона-2025/26.

«Мы неприятно удивлены подходом к жеребьевке Кубка России. Жеребьевка не транслировалась в прямом эфире, на ней не было представителей нашего клуба. Не было никакой возможности контроля, что жеребьевка проходит честно и, самое главное, однократно. Мы не знаем, сколько раз были вытянуты шары, сколько раз могла делаться техническая запись жеребьевки», — говорится в заявлении пресс-службы бело-голубых.

Жеребьевка группового турнира пути РПЛ Кубка России состоялась в воскресенье, 29 июня. «Динамо» попало в группу B вместе с «Краснодаром», «Крыльями Советов» и «Сочи».

В РФС считают оскорбительными и противоречащими здравому смыслу обвинения в возможных манипуляциях в ходе жеребьевки Кубка России

  • Занзибара

    Еще раз хочу тебе сказать, что ты, как и я, не смотрим жеребьевку Лиги Конференций, хотя ее транслируют. Просто обсуждаем жеребьевку ЛЧ.)

    30.06.2025

  • Олег Воробьёв

    Дело в другом-в самом подходе..Ну как так?? Мы провели жеребьёвку-вот результат..Как проводили,кто её видел??

    30.06.2025

  • Занзибара

    А что необходимо было понять? Составы групп? Так они почти ровные, есть и лидеры и аусайдеры. Или нельзя было Динамо в одну группу с Краснодаром загонять? В этом проблема, насколько я понимаю. Так, в любом случае, 2 первые команды выходят. Не понятно в чем проблемы. Можно было просто распределить команды в группах по рейтингу, получилось бы примерно то же самое.)

    30.06.2025

  • Олег Воробьёв

    То,что её никто не видел...А если бы были представители команд,то и фиг с ней-с трансляцией...А так-никто ничего не видел,и не понял.

    29.06.2025

  • Занзибара

    Возможно, раз 2 человека говорят, что видели жеребьевку. Спорить глупо. Но зачем ее смотреть? Что меняется? Жеребьевку ЛЧ тоже транслируют, но результат тоже примерно оспариваемый. Как есть, так есть, что меняет эта жеребьевка?

    29.06.2025

  • analytica

    Что этот Митрофанов сделал с кубком России -- просто беспредел. И формула розыгрыша неспортивная, и жеребьевка тайная. Но ничего не поделаешь. Минспорта отдал ему и Дюкову на откуп весь росфутбол, значит, наверху всех все устраивает. А это в России главное.

    29.06.2025

  • Олег Воробьёв

    Дикость какая-то,когда захотели-тогда и провели жеребьёвку.Некоторые команды вообще не знали,что она сегодня проводится.Не говоря уже про нас,болельщиков.

    29.06.2025

  • hottie

    У нас в прошлом году по всей стране на избирательных пунктах наблюдателей тоже почти не было считай. Всех неугодных повыгоняли или вообще не пустили.

    29.06.2025

  • Моше Зенкин

    Не обязательно это показывать, особенно в прямом эфире. Но, верно, представители клубов должны присутствовать, чтоб потом не было недоразумений таких. Странно вообще, что это не так происходит!

    29.06.2025

  • LemieuxMario

    а в прошлом году например не так было?)))

    29.06.2025

  • Як Цидрак

    На главном фото новые глаза Динамо?

    29.06.2025

  • спас

    Иногда и текст надо читать... Прочитай.

    29.06.2025

  • Ни кто кроме нас

    Понеслось… В каком прямом эфире и с какого перепуга. Валера ведь хотел сборную убрать с Матч ТВ. Реакция последовала…. ни какого прямого эфира. Почему из Динаму ни кого на было, вопрос к Динаму…

    29.06.2025

  • Nord Ostovsky

    Краснодар - мракобесие нашего футбола.

    29.06.2025

  • AZ

    Краснодар с такой логистикой серебро и золото взял. И это не один раз, а весь сезон. И эти не развалятся и не обеднеют.

    29.06.2025

  • bond1951

    сука достали эти УРОДЫ

    29.06.2025

  • Горын

    Ну никак им не могли попасться Балтика, Торпедо и Сочи.

    29.06.2025

  • Горын

    Я очень извиняюсь, но куда ДНИще не сможет добраться самолётом?

    29.06.2025

  • Горын

    Недовольны? Можете сниматься с Кубка. Пищевик грозился с ЧР снятся, но забздел. Ваша очередь. Или слабо?Только и можете хайлом торговать.

    29.06.2025

  • Олег Воробьёв

    В прошлом году транслировали точно.Я помню.

    29.06.2025

  • Bruno Spencer

    Беспокоятся о логистике. Никто не хочет ехать играть например в Ростов или Краснодар, куда нельзя лететь

    29.06.2025

  • Kris's1905

    всегда транслировали.

    29.06.2025

  • Kris's1905

    :joy::joy::joy:

    29.06.2025

  • Mikhail

    Чтобы не было подобных заявлений следовало бы сделать жеребьевку в прямом эфире на ТВ.

    29.06.2025

  • protestdr

    По мне-ничего,кроме большего спора.Грибы собираю на даче,по-осени.Иногда,не собираю.

    29.06.2025

  • Занзибара

    Да хоть в подвале отжеребили этот Кубок, какая разница. Эту жеребьевку никто никогда в жизни и не транслировал. Я вообще не знал, что она есть.)

    29.06.2025

  • Marty Friedman

    для недовольной Динамы, а что?

    29.06.2025

  • Marty Friedman

    протест ради протеста?

    29.06.2025

  • Sergey Sparker

    Все меняется. Не меняется только правило - где Карпин, там нытье.

    29.06.2025

  • Мишандос

    Походу мусорков в этом сезоне будут также судить и тащить как телят в прошлом

    29.06.2025

  • URMA

    Для кого проходная?.Или не важно как,а чем?.:relieved:

    29.06.2025

  • kolos249

    Ну и чем недовольны полицаи? Их свели в одну группу с "Реалом", "ПСЖ" и "Ювентусом"?

    29.06.2025

  • URMA

    А действительно!. Если регулярный чемпионат можно расписать по турам. Ведь все равно всем встречаться с каждым. То кубок страны,это уже совсем другой коленкор. Тут жеребьевка проводится и очень важно,кто в какой группе окажется. Поэтому все должно быть прозрачно. Проводиться должна по крайней мере со всеми представителями команд. И желательно,если это возможно с транслированием ТВ. А что мы имеем?. Ни того,ни другого условия не было выполнено. Законный вопрос?. Мы вообще на каком уровне соревнований находимся?. Кто опять решает эти организационные вопросы?.Похоже в мутной воде и рыбу и раков, кто то для себя ловит. Это пипец!. Сезон еще не начался, а уже скандалов хватает. До коле?

    29.06.2025

  • Андрей Степашкин

    думаю, фанаты Динамо, которые обрадовлаись двум южным выездам, сейчас просто офигевают от того, что их клуб вытворяет.

    29.06.2025

  • AZ

    А можно узнать, какие особо хитрые манипуляции можно провести при жеребьевке группового этапа Кубка, в котором все равно не понятно, какие клубы какими составами будут играть в каждом конкретном матче? И самое главное, зачем злым РФС никам их проводить на таком этапе?

    29.06.2025

  • Михаил Чичеров

    А другие не возмущаются, почему?

    29.06.2025

  • Реалист-правдоруб

    Алаеву тоже надо жить!

    29.06.2025

  • ABC

    Абсолютно верно возмущаются, и дело вообще не в результатах жеребьевки. При этом срач тв в телеге критику блокирует, молодцы :thumbsup:

    29.06.2025

  • Medovar

    Но Гафин - член исполкома РФС... Таки чему они там удивляются?

    29.06.2025

  • echo2011

    Сейчас всё показывают в записи.А то вдруг кто-то скажет не то про СВО...

    29.06.2025

  • protestdr

    Я не собираюсь с вами спорить.

    29.06.2025

  • protestdr

    В заявлении не говорилось про "проходную группу".Перечитайте.

    29.06.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Да что удивительного-то ??!! РФС в нынешнем виде - это не про футбол..

    29.06.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Кстати , в заявлении Динамо нет фразы , что их не пригласили . Хотели по телеку посмотреть ? А там КВН.))

    29.06.2025

  • Николай Белостоцкий

    Поддерживаю Динамо. Жеребить нужно честно! Но этот принцип Российскому футболу не подходит...

    29.06.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Честно говоря меня как терзают смутные сомнения. Их что не пригласили ? Как мне кажется такое невозможно . Имхо , конечно.

    29.06.2025

  • Псевдоним

    Двоечники, вы что считать не умеете? В слове жеребьевка 10 букв, а команд 16, поэтому и не проводится

    29.06.2025

  • Симон Вирсаладзе

    А чего именно сейчас-то так остро реагируют? Или на какие-то привилегии надеялись с приходом Валеры?

    29.06.2025

  • Ю.Ю.

    Мля, ну действительно!!! Что такого произошло в клубе, что только в этом году разнылись?

    29.06.2025

  • Вячеслав Барац

    Реально .....Так жеребьевки турниров масштаба страны не проводят, даже первенства водокачки.....Представители команд долны были быть(премьер -лиги то уж точно!!)..А так реально-хрен его знает,кто и как проводил......Несолидно как то для РФС..

    29.06.2025

  • 36

    Редчайший случай-четыре группы жизни

    29.06.2025

  • Millwall82

    проснулись, так уже порядка 34 розыгрышей КР. 34 сцук года подобное никого не волновало, и внезапно заинтересовало)

    29.06.2025

  • ФОКСИ

    Рябята с Марса прилетели, если считают, что в прямомо эфире невозможны нарезки..... постовые, что сказать....

    29.06.2025

  • давайте динамо у вас есть шанс отомтить магниту а все проигрыши 1.динамо 2.сочи 3.крылья 4.магнит арарата

    29.06.2025

  • ФОКСИ

    Заговор против мусарни....надежда , что вытянут "условные Кострому или Видное рухнула....идиоты.....

    29.06.2025

  • Валерий S.S.

    При этом клуб, второй раз решивший отметить столетие, спокойно доберется везде самолетом.

    29.06.2025

  • Эрик Рыжий

    Бумажки из салатника

    29.06.2025

  • Олег Воробьёв

    небось,на кухне у кого-нибудь шарики из трёхлитровой банки доставали.

    29.06.2025

  • Валерий Конончук

    исчезни чучело со своим сервисом.засунь его в одно место себе клоун

    29.06.2025

  • Conquestador

    думаю они не хотят лишний раз ехать в Краснодар, логистика

    29.06.2025

  • Олег Воробьёв

    Так-то он правильно сказал.На жеребьёвке должны быть представители клубов.

    29.06.2025

  • ViktorDiktor®

    Там давно, как газ пришел: "Все не так, ребята" @Высоцкий

    29.06.2025

  • Фирсыч

    Как всегда, Карпин.

    29.06.2025

  • suomi257

    а при чем тут верит или не верит?!…читай заголовок внимательно!!!

    29.06.2025

  • спас

    Валера !!! Тебе же верили? И ты верь. Валера!!! Или уже не уверен в результате игр своей команды?

    29.06.2025

  • suomi257

    правильно сказали!…что хотят то и творят!…что за шарашкина контора?!

    29.06.2025

  • DemolisherAjax

    Я даже знаю кто конкретно начал плакать по поводу жеребьёвки :)

    29.06.2025

  • spar001

    а что не так?... нормальная группа...

    29.06.2025

  • Особое мнение ^^^

    О, пришел карпуша - началось нытьё)))

    29.06.2025

  • Александр Максаков

    Вот сново и опять надули .

    29.06.2025

    • Жеребьевка Кубка России: ЦСКА сыграет в одной группе с «Локомотивом», «Краснодар» — с московским «Динамо»

    Махачкалинское «Динамо» не будет подавать протест на итоги жеребьевки Кубка России: «У нас нормальная группа»

