«Динамо» осталось неприятно удивлено подходом к жеребьевке Кубка России

В московском «Динамо» раскритиковали подход к проведению жеребьевки FONBET Кубка России сезона-2025/26.

«Мы неприятно удивлены подходом к жеребьевке Кубка России. Жеребьевка не транслировалась в прямом эфире, на ней не было представителей нашего клуба. Не было никакой возможности контроля, что жеребьевка проходит честно и, самое главное, однократно. Мы не знаем, сколько раз были вытянуты шары, сколько раз могла делаться техническая запись жеребьевки», — говорится в заявлении пресс-службы бело-голубых.

Жеребьевка группового турнира пути РПЛ Кубка России состоялась в воскресенье, 29 июня. «Динамо» попало в группу B вместе с «Краснодаром», «Крыльями Советов» и «Сочи».

