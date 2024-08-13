Кубок России, 2-й тур групп РПЛ: расписание и результаты матчей

Матчи 2-го тура группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России пройдут с 13 по 15 августа. На данном этапе будет сыграно восемь матчей. «СЭ» публикует расписание 2-го тура пути РПЛ. Время начала — московское. Полностью календарь и результаты доступны в разделе лиги на нашем сайте.

Расписание Кубка России, 2-й тур

13 августа, вторник

17:30. «Оренбург» — «Локомотив»

20:00. «Ростов» — «Химки»

14 августа, среда

17:15. ЦСКА — «Пари НН»

17:15. «Рубин» — «Зенит»

19:30. «Крылья Советов» — «Спартак»

19:30. «Динамо» — «Динамо» Махачкала

15 августа, четверг

18:00. «Факел» — «Акрон»

20:30. «Краснодар» — «Ахмат»

Третий розыгрыш подряд проходит по схеме с разделением на пути РПЛ и регионов (для клубов первой и второй лиг, любительских коллективов и медийных команд).

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