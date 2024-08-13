Кубок России, 2-й тур групп РПЛ: расписание и результаты матчей
Матчи 2-го тура группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России пройдут с 13 по 15 августа. На данном этапе будет сыграно восемь матчей. «СЭ» публикует расписание 2-го тура пути РПЛ. Время начала — московское. Полностью календарь и результаты доступны в разделе лиги на нашем сайте.
Расписание Кубка России, 2-й тур
13 августа, вторник
17:30. «Оренбург» — «Локомотив»
20:00. «Ростов» — «Химки»
14 августа, среда
17:15. ЦСКА — «Пари НН»
17:15. «Рубин» — «Зенит»
19:30. «Крылья Советов» — «Спартак»
19:30. «Динамо» — «Динамо» Махачкала
15 августа, четверг
18:00. «Факел» — «Акрон»
20:30. «Краснодар» — «Ахмат»
Третий розыгрыш подряд проходит по схеме с разделением на пути РПЛ и регионов (для клубов первой и второй лиг, любительских коллективов и медийных команд).
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