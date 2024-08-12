У судьи Абросимова два матча за двое суток — в Уфе и Самаре

Судья Иван Абросимов решением департамента судейства и инспектирования РФС поставлен в затруднительное положение. Арбитр из Санкт-Петербурга на этой неделе установит рекорд — обслужит два матча в роли рефери за двое суток.

Сегодня вечером в Уфе он судит игру 5-го тура первой лиги «Уфа» — «Урал». Затем ему нужно переехать в Самару, где в среду вечером его ждет матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Крылья Советов» — «Спартак».