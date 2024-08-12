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Судейство

Сегодня, 15:49

У судьи Абросимова два матча за двое суток — в Уфе и Самаре

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Судья Иван Абросимов решением департамента судейства и инспектирования РФС поставлен в затруднительное положение. Арбитр из Санкт-Петербурга на этой неделе установит рекорд — обслужит два матча в роли рефери за двое суток.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 5-й тур
12 авг, 17:30. Нефтяник (Уфа)
Уфа
Урал

Сегодня вечером в Уфе он судит игру 5-го тура первой лиги «Уфа» — «Урал». Затем ему нужно переехать в Самару, где в среду вечером его ждет матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Крылья Советов» — «Спартак».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A
14 авг, 19:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Спартак

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
ФК Уфа
3
2
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