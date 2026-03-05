«Краснодар» выступил с заявлением после матча с ЦСКА: «Увести разговор в сторону не получится»

Пресс-служба «Краснодара» опубликовала заявление после гостевого матча полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России с ЦСКА (1:3).

«Когда вместо того, чтобы обратить внимание на проявления расизма, выраженные в оскорбительных криках и «уханьях» во время матча, публикуется раздевалка гостевой команды после игры, сразу становится понятно, для чего это сделано! Цель здесь одна — любой ценой увести дискуссию и обсуждение постыдного поведения своих болельщиков в сторону. Любой ценой, вплоть до видео банальной раздевалки, которая после матчей всегда выглядит похожим образом.

Кем это делается и почему, мы тоже понимаем. Мы не впервые наблюдаем этот избитый прием, когда «дружеские» блогеры грудью встают на защиту «своего» клуба! Мы же защищаем себя сами. И говорим, что сейчас увести разговор в сторону от незаслуженно полученного преимущества в одного игрока и возмутительных расистских криков не получится», — говорится в заявлении.

После матча футболисты «Краснодара» Валентин Пальцев, Эдуард Сперцян и Александр Черников обвинили болельщиков красно-синих в расистских выкриках в адрес нападающего команды Джона Кордобы. «Быки» обратились в контрольно-дисциплинарный комитет и экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза. В клубе отметили, что намерены пристально следить за расследованием.

На 72-й минуте главный арбитр встречи Алексей Сухой удалил игрока «Краснодара» Джованни Гонсалеса — он показал ему вторую желтую карточку. Перед этим защитник вел борьбу с полузащитником ЦСКА Данилой Козловым в штрафной в ожидании подачи углового.

В свою очередь, глава медицинского штаба ЦСКА Эдуард Безуглов опубликовал после матча с «Краснодаром» видео из гостевой раздевалки. По его словам, там была сломана дверь, а на полу лежал мусор.

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