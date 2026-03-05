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5 марта, 13:32

Семин: «Был на стадионе, но не слышал расистских выкриков фанатов ЦСКА в адрес Кордобы»

Артем Рыжкин

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию о том, что нападающий «Краснодара» Джон Кордоба подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков ЦСКА в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. Встреча проходила 4 марта в Москве и завершилась победой армейцев со счетом 3:1.

«Болельщики выражают свои эмоции, но не думаю, что в такой грубой и оскорбительной форме. Кордоба — отличный футболист. Это футболист, который украшает нашу лигу. Я сам был на стадионе, но не слышал никаких выкриков», — цитирует Семина «Чемпионат».

На расизм со стороны болельщиков ЦСКА в адрес Кордобы пожаловались игроки «Краснодара», включая капитана Эдуарда Сперцяна, вратаря Станислава Агкацева и защитника Валентина Пальцева. Они также обратили внимание на то, что арбитр Алексей Сухой не отреагировал на оскорбления.

Фанаты ЦСКА на&nbsp;матче Кубка России.«Будем уходить с поля». «Краснодар» и ЦСКА вновь скандалят — не только из-за судейства, но и на почве расизма

Ответная игра состоится 17 марта в Краснодаре.

Источник: Чемпионат
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Джон Кордоба
Юрий Семин
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