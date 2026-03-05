«Краснодар» после матча с ЦСКА обратился в КДК и ЭСК по расистским выкрикам фанатов и судейству

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг заявил, что клуб обратится в ЭСК и КДК РФС после первого матча полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России против ЦСКА (1:3).

«Во-первых, мы подали запрос в ЭСК за разъяснениями по поводу неправомерного, по нашему мнению, удаления Джованни. Становится нехорошей тенденцией, что в наших играх с ЦСКА в Москве часто происходят необоснованные удаления игроков «Краснодара». Во-вторых, мы подаем жалобу в КДК с просьбой рассмотреть оскорбления в виде расистских выкриков в адрес наших игроков с фанатской трибуны ЦСКА. Все нужные видео мы направили в ЭСК», — цитирует Хашига «Чемпионат».

После матча игроки «быков» Валентин Пальцев, Эдуард Сперцян и Александр Черников обвинили болельщиков красно-синих в расистких выскриках в адрес нападающего команды Джона Кордобы.

На 72-й минуте главный арбитр встречи Алексей Сухой показал защитнику «Краснодара» Джованни Гонсалесу вторую желтую карточку за борьбу с хавбеком ЦСКА Данилой Козловым в штрафной в ожидании подачи углового.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max