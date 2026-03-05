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5 марта, 12:52

«Краснодар» после матча с ЦСКА обратился в КДК и ЭСК по расистским выкрикам фанатов и судейству

Сергей Ярошенко

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг заявил, что клуб обратится в ЭСК и КДК РФС после первого матча полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России против ЦСКА (1:3).

«Во-первых, мы подали запрос в ЭСК за разъяснениями по поводу неправомерного, по нашему мнению, удаления Джованни. Становится нехорошей тенденцией, что в наших играх с ЦСКА в Москве часто происходят необоснованные удаления игроков «Краснодара». Во-вторых, мы подаем жалобу в КДК с просьбой рассмотреть оскорбления в виде расистских выкриков в адрес наших игроков с фанатской трибуны ЦСКА. Все нужные видео мы направили в ЭСК», — цитирует Хашига «Чемпионат».

После матча игроки «быков» Валентин Пальцев, Эдуард Сперцян и Александр Черников обвинили болельщиков красно-синих в расистких выскриках в адрес нападающего команды Джона Кордобы.

Фанаты ЦСКА на&nbsp;матче Кубка России.«Будем уходить с поля». «Краснодар» и ЦСКА вновь скандалят — не только из-за судейства, но и на почве расизма

На 72-й минуте главный арбитр встречи Алексей Сухой показал защитнику «Краснодара» Джованни Гонсалесу вторую желтую карточку за борьбу с хавбеком ЦСКА Данилой Козловым в штрафной в ожидании подачи углового.

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Источник: Чемпионат
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ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Хашиг
КДК
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