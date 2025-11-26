«Краснодар» — «Оренбург»: стартовые составы на ответный матч Кубка России

Стали известны стартовые составы на ответный матч между «Краснодаром» и «Оренбургом» в четвертьфинале пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра пройдет на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Начало — в 18.00 по московскому времени. Первый матч закончился выездной победой «Краснодара» — 3:1.

«Краснодар»: Корякин, Хмарин, Жубал, Тормена, Пальцев, Ленини, Кривцов, Козлов, Перрен, Сантос, Мукаилов.

Запасные: Голиков, Оласа, Гонсалес, Диего Коста, Батчи, Черников, Дуглас Аугусто, Сперцян, Виктор Са, Кордоба.

«Оренбург»: Ходанович, Муфи, Ценов, Зотов, Чичинадзе, Камилов, Оганесян, Томпсон, Ду Кейрос, Болотов, Савельев.

Запасные: Сысуев, Поройков, Ведерников, Касимов, Хотулев, Рыбчинский, Горелов, Квеквескири, Жезус, Игнатьев, Гузина, Гюрлюк.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.