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26 ноября 2025, 17:15

«Краснодар» — «Оренбург»: стартовые составы на ответный матч Кубка России

Игнат Заздравин
Корреспондент

Стали известны стартовые составы на ответный матч между «Краснодаром» и «Оренбургом» в четвертьфинале пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра пройдет на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Начало — в 18.00 по московскому времени. Первый матч закончился выездной победой «Краснодара» — 3:1.

«Краснодар»: Корякин, Хмарин, Жубал, Тормена, Пальцев, Ленини, Кривцов, Козлов, Перрен, Сантос, Мукаилов.

Запасные: Голиков, Оласа, Гонсалес, Диего Коста, Батчи, Черников, Дуглас Аугусто, Сперцян, Виктор Са, Кордоба.

«Оренбург»: Ходанович, Муфи, Ценов, Зотов, Чичинадзе, Камилов, Оганесян, Томпсон, Ду Кейрос, Болотов, Савельев.

Запасные: Сысуев, Поройков, Ведерников, Касимов, Хотулев, Рыбчинский, Горелов, Квеквескири, Жезус, Игнатьев, Гузина, Гюрлюк.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo; Махачкала, &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Оренбург&raquo;: онлайн трансляция кубковых матчей 26&nbsp;ноября 2025 года.ЦСКА — «Динамо» Махачкала, «Краснодар» — «Оренбург»: онлайн-трансляция матчей Кубка
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.
26 ноября 2025, 18:00. Краснодар (Краснодар)
Краснодар
4:0
Оренбург
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ФК Краснодар
ФК Оренбург
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