Кубковый матч ЦСКА и махачкалинского «Динамо» начался с минуты молчания в память о Никите Симоняне

Ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России между ЦСКА и махачкалинским «Динамо» начался с минуты молчания в память олимпийского чемпиона в составе сборной СССР по футболу Никиты Симоняна.

Игра проходит на «ВЭБ Арене» в Москве. Футболисты обеих команд, а также судейская бригада вышли на матч в футболках с изображением легенды «Спартака». Болельщики армейцев вывесили баннер со словами: «Никита Павлович Симонян. Вечная память».

Симонян скончался 23 ноября на 100-м году жизни. Он является лучшим бомбардиром в истории «Спартака» (160 голов) и стал вместе с командой четырехкратным чемпионом СССР и двукратным победителем Кубка СССР. В тренерской карьере Симонян дважды выиграл чемпионат СССР с красно-белыми и трижды победил в Кубке СССР. Во главе «Арарата» он становился чемпионом СССР и обладателем Кубка страны. Симонян также возглавлял сборную СССР и одесский «Черноморец».