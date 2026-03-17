«Краснодар» — ЦСКА: гости остались в меньшинстве, Матеус Рейс ударил плечом Пальцева

ЦСКА остался вдесятером в ответном матче против «Краснодара» в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

В конце первого тайма красную карточку получил защитник армейцев Матеус Рейс, который ударил плечом футболиста «быков» Валентина Пальцева. Изначально главный арбитр Инал Танашев показал бразильцу желтую, но после вмешательства ВАР Сергея Карасева изменил решение.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.

17 марта, 19:30. Краснодар (Краснодар)

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