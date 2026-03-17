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17 марта, 20:23

«Краснодар» — ЦСКА: гости остались в меньшинстве, Матеус Рейс ударил плечом Пальцева

Игнат Заздравин
Корреспондент

ЦСКА остался вдесятером в ответном матче против «Краснодара» в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

В конце первого тайма красную карточку получил защитник армейцев Матеус Рейс, который ударил плечом футболиста «быков» Валентина Пальцева. Изначально главный арбитр Инал Танашев показал бразильцу желтую, но после вмешательства ВАР Сергея Карасева изменил решение.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

&laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА.«Краснодар» обыгрывает ЦСКА — армейцы остались в меньшинстве: онлайн-трансляция матча Кубка
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17 марта, 19:30. Краснодар (Краснодар)
Краснодар
4:0
ЦСКА

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Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Матеус Рейс
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