Обляков стал рекордсменом Кубка России по числу матчей

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков установил рекорд FONBET Кубка России по числу проведенных матчей, сообщает пресс-служба турнира.

17 марта ЦСКА на выезде играет с «Краснодаром» в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Обляков вышел в стартовом составе армейцев. Эта игра стала для 27-летнего полузащитника 58-й в турнире.

Предыдущим рекордсменом Кубка России восемь лет был экс-защитник «Зенита» Александр Анюков.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.

17 марта, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max