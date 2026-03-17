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Обляков стал рекордсменом Кубка России по числу матчей

Игнат Заздравин
Корреспондент
Иван Обляков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков установил рекорд FONBET Кубка России по числу проведенных матчей, сообщает пресс-служба турнира.

17 марта ЦСКА на выезде играет с «Краснодаром» в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Обляков вышел в стартовом составе армейцев. Эта игра стала для 27-летнего полузащитника 58-й в турнире.

Предыдущим рекордсменом Кубка России восемь лет был экс-защитник «Зенита» Александр Анюков.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

&laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА.«Краснодар» принимает ЦСКА — «быки» открыли счет: онлайн-трансляция матча Кубка
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.
17 марта, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
4:0
ЦСКА

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Иван Обляков
Кубок России
ФК Краснодар
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