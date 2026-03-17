Обляков стал рекордсменом Кубка России по числу матчей
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков установил рекорд FONBET Кубка России по числу проведенных матчей, сообщает пресс-служба турнира.
17 марта ЦСКА на выезде играет с «Краснодаром» в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Обляков вышел в стартовом составе армейцев. Эта игра стала для 27-летнего полузащитника 58-й в турнире.
Предыдущим рекордсменом Кубка России восемь лет был экс-защитник «Зенита» Александр Анюков.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.
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