Футбол
Кубок России
Новости
Путь РПЛ. Групповой раунд Путь регионов Статьи Фото Видео
Все материалы
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 09:15

Орлов: «Написали, что игроки «Зенита» получат двойные премиальные за победу над «Спартаком». Это вброс!»

Орлов назвал вбросом информацию о премиальных «Зенита» перед матчем со «Спартаком»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» заявил, что накануне матча Кубка России «Зенит» — «Спартак» в прессе появились вбросы, которые призваны были вывести из себя игроков питерской команды.

— Мне не понравились некоторые публикации до матча...

— Это вы о чем?

— О вбросах!

— Каких?

— Сегодня в интернете появилась новость, что за победу над «Спартаком» игрокам «Зенита» обещали двойные премиальные. Я специально уточнил у руководителей «Зенита». Знаете, что мне ответили?

— Что?

— За Кубок в «Зените» вообще не платят премиальных. Главное — это чемпионат. Понимаете, вообще нет бонусов за Кубок? Премиальные полагаются, только если команда выиграет этот турнир, а не отдельный матч в группе! Зачем опубликовали эту новость?

— Ну это же матч против «Спартака». Ради победы над красно-белыми не могли сделать исключение?

— Я вам повторю: за Кубок в «Зените» премиальных не дают. Зачем же такое написали? Нехорошо... Но это еще не все.

— Что еще?

— Написали, что зимой Вендел и Клаудиньо покинут «Зенит». Причем эту информацию запустили накануне матча со «Спартаком». Может, надеялись, что как-то повлияет на психологию игроков? Не знаю... Но я сидел на матче с гендиректором клуба Александром Ивановичем Медведевым. Он мне так и сказал: «Это все вбросы для того, чтобы нас как-то расшатать. Об их уходе вообще нет речи»!

— Кто понравился в составе «Зенита»?

— Вратарь! Иван взял два пенальти! Он явно укрепил свое положение в команде. Это дорогого стоит. Голкипер, который выручает. Молодец.

— Символично, что решающий пенальти забил Бакаев?

— Да, молодец. Это же надо иметь стальные нервы. Набрал себе определенные висты.

В воскресенье, 27 ноября, до начала матча 6-го тура Кубка России «Зенит» — «Спартак» Telegram-канал «Инсайды от Карпа» (ведущий — журналист Иван Карпов) сообщил, что в случае победы сине-бело-голубые получат двойные премиальные, а если счет окажется крупным (в три и более мяча), то тройные.

По данным «СЭ», эта информация является непроверенной и не соответствует действительности. Условия для футболистов и штаба чемпионов России во встрече с красно-белыми ничем не отличались от обычных.

Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
11
2
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
«Это унизительно! Сотрудники стадиона раздели нас догола». Мировые СМИ — о курьезах ЧМ-2022
Коста-Рику не сломали 0:7 от Испании. Обыграли Японию и сохраняют шансы на плей-офф
США решили упростить доступ к иммиграционным визам для россиян
Стала известна возможная причина крушения вертолета под Тверью
WSJ узнала о проблемах с поставками США оружия Тайваню из-за помощи Украине
Как спасают деревья в России
Материалы сюжета: Кубок России: групповой турнир РПЛ и отбор регионов
Орлов: «А какая у Федуна судейская категория?»
Орлов — об игре «Спартака» против «Зенита»: «Абаскаль сработал великолепно»
«Куда полетел Соболев?! А Федуну, может, стоит вложиться в ММА?» Орлов — о матче «Зенит» — «Спартак» и массовой драке
Василевский: «Не вижу в ударе Шамара ничего впечатляющего. Любой ребенок ударит так»
Вартанян — о драке в матче «Зенит» — «Спартак»: «По меркам футбола удар Николсона очень сильный»
Радимов — Соболеву: «Если после матча рассказываешь, что будешь драться за товарищей, так выходи драться! Зачем бьешь со спины?»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Орлов — об игре «Спартака» против «Зенита»: «Абаскаль сработал великолепно»

Орлов: «А какая у Федуна судейская категория?»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости