Орлов: «Написали, что игроки «Зенита» получат двойные премиальные за победу над «Спартаком». Это вброс!»
Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» заявил, что накануне матча Кубка России «Зенит» — «Спартак» в прессе появились вбросы, которые призваны были вывести из себя игроков питерской команды.
— Мне не понравились некоторые публикации до матча...
— Это вы о чем?
— О вбросах!
— Каких?
— Сегодня в интернете появилась новость, что за победу над «Спартаком» игрокам «Зенита» обещали двойные премиальные. Я специально уточнил у руководителей «Зенита». Знаете, что мне ответили?
— Что?
— За Кубок в «Зените» вообще не платят премиальных. Главное — это чемпионат. Понимаете, вообще нет бонусов за Кубок? Премиальные полагаются, только если команда выиграет этот турнир, а не отдельный матч в группе! Зачем опубликовали эту новость?
— Ну это же матч против «Спартака». Ради победы над красно-белыми не могли сделать исключение?
— Я вам повторю: за Кубок в «Зените» премиальных не дают. Зачем же такое написали? Нехорошо... Но это еще не все.
— Что еще?
— Написали, что зимой Вендел и Клаудиньо покинут «Зенит». Причем эту информацию запустили накануне матча со «Спартаком». Может, надеялись, что как-то повлияет на психологию игроков? Не знаю... Но я сидел на матче с гендиректором клуба Александром Ивановичем Медведевым. Он мне так и сказал: «Это все вбросы для того, чтобы нас как-то расшатать. Об их уходе вообще нет речи»!
— Кто понравился в составе «Зенита»?
— Вратарь! Иван взял два пенальти! Он явно укрепил свое положение в команде. Это дорогого стоит. Голкипер, который выручает. Молодец.
— Символично, что решающий пенальти забил Бакаев?
— Да, молодец. Это же надо иметь стальные нервы. Набрал себе определенные висты.
В воскресенье, 27 ноября, до начала матча 6-го тура Кубка России «Зенит» — «Спартак» Telegram-канал «Инсайды от Карпа» (ведущий — журналист Иван Карпов) сообщил, что в случае победы сине-бело-голубые получат двойные премиальные, а если счет окажется крупным (в три и более мяча), то тройные.
По данным «СЭ», эта информация является непроверенной и не соответствует действительности. Условия для футболистов и штаба чемпионов России во встрече с красно-белыми ничем не отличались от обычных.