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ЦСКА — «Спартак»: прогноз Анатолия Бышовца на матч 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России 20 апреля

Бышовец считает, что шансы «Спартака» и ЦСКА в матче БЕТСИТИ Кубка России приблизительно равны
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Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА.

«Отношения между клубами и игроками исторически превратились в дерби, когда вопрос результата превыше всего. Матчи всегда проходят очень напряженно, интенсивно и с большой самоотдачей. Если идти от матчей, которые команды провели накануне, то шансы приблизительно равны. Обе команды в предыдущих матчах не смогли использовать свои возможности, чтобы добиться победы. Шансы равны. Обе команды имеют в атаке очень хороших игроков: Николсон у «Спартака», Языджи у ЦСКА. Возможно, что победитель определится в серии пенальти», — сказал Бышовец корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

20.04.2022 | ЦСКА — Спартак

Встреча ЦСКА со «Спартаком» пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве 20 апреля. Начало — в 19.30 по московскому времени.

В своем последнем матче между «Спартаком» и ЦСКА победу одержали армейцы со счетом 2:0. Игра прошла 26 февраля 2022-го.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/4 финала
20 апр, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Спартак
Анатолий Бышовец
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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