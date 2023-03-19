Кобелев: «Сейчас в системе Кубка нарушен спортивный принцип»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев считает, что в нынешней системе FONBET Кубка России нарушен спортивный принцип.

«Сейчас в системе Кубка нарушен спортивный принцип: одни играют двухматчевые серии, а кто-то решает судьбу в одном матче, где победить может кто угодно. Такая система введена была из-за отсутствия международных турниров. Просто увеличили количество игр, но не совсем справедливо оказалось такое распределение матчей. Поэтому из оставшихся команд победить может кто угодно. Думаю, «Динамо» сможет дойти до финала минимум. А почему нет? Команда очень собранная, готовая побеждать и идти вперед. У них есть все, чтобы победить», — приводит Sport24 слова Кобелева.

Бело-голубые вышли в полуфинал Пути регионов FONBET Кубка России, где сыграют против «Акрона».