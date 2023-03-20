«Акрон» не подавал протест в КДК РФС по участию Баринова в матче Кубка России
Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ», какие эпизоды Кубка России комитет будет рассматривать на ближайшем заседании.
— По Кубку России мы рассмотрим удаление футболиста «Ахмата» Тимофеева в матче против «Краснодара». Ненормативная лексика в матче «Зенит» — «Динамо». И появление посторонних лиц, это было в матче «Акрон» — «Локомотив».
— Поступил ли протест от «Акрона» по участию Дмитрия Баринова в матче?
— Нет, «Акрон» не подавал протест, — сказал Григорьянц «СЭ».
Баринов не должен был принимать участия в матче с «Акроном», так как получил по предупреждению в предыдущих кубковых встречах со «Спартаком» и заработал автоматическую одноматчевую дисквалификацию.
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