Нагорных: «Благодарен футболистам, что зная ситуацию, они доиграли матч с «Акроном»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных после матча 20-го тура РПЛ против «Краснодара» сообщил, что на ближайшем совете директоров клуба будет рассмотрен вопрос о включении дисквалифицированного Дмитрия Баринова на матч против «Акрона» в FONBET Кубке России (1:1, пенальти — 6:7).

— Понесет ли кто-то наказание из-за ошибки в матче с «Акроном»?

— Будет совет директоров. Потому что такая ситуация недопустима. Я благодарен игрокам, что они зная ситуацию, доиграли матч.

— Ваша реакция?

— Сложная реакция. Когда ты сконцентрирован на результате, а тут удар ножом в спину.

— Кто нанес удар в спину?

— Совет директоров пройдет в следующую среду. И наставит точки над i. Я благодарен команде. Какая мотивация должна была быть, чтобы продолжить матч. Хочу сказать спасибо и болельщикам, которые приехали в Жигулевск. Целый сектор их был. Хочу извинится, что так получилось. Но есть у нас болельщики, которые поддерживают команду в любой ситуации. Финансовые результаты, может быть, Кубок не такие дивиденды приносит, но это дивиденд команды, мы несем ущерб. Ситуация серьезная, которая получила высокую оценку от совета директоров.

— Было заявление клуба, в котором отмечалось про неоднозначность регламента турнира. А от вас было заявление пожестче...

— Юристы проработали этот вопрос. На совете детекторов будет доклад юридической службы. Мы уже получили разъяснение от РФС о том, что было направлено в клуб. Мы эту ситуацию примем и постараемся в будущем исключить. Мы рассмотрим пристально этот инцидент, — передает слова Нагорных корреспондент «СЭ» Дарья Алексеева.

Капитан железнодорожников Дмитрия Баринов не должен был принимать участия в матче, так как полузащитник получил по предупреждению в предыдущих кубковых встречах со «Спартаком» и заработал автоматическую одноматчевую дисквалификацию.