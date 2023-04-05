Кобелев о возможном увольнении Йокановича из «Динамо»: «На кого его менять? На еще одного югослава?»

Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал «СЭ» поражение команды в полуфинале матча Пути регионов FONBET Кубка России против «Акрона» (0:0, пенальти — 1:4).

«В отдельном взятом матче, тем более, в кубковом, могло произойти все что угодно. «Динамо» имело преимущество, могли пару-троку моментов реализовать. Голевые моменты были. Казалось, что были немного раскрепощенными, думали, что смогут забить. А чем ближе матч подходил к концу, тем более нервно стали играть динамовцы. Не получилось в итоге забить, хотя в концовке был хороший шанс у Грулева.

Увольнение Йокановича? Нужно этот вопрос задавать руководству. Перед сезоном ушло много игроков, а пришедшие не смогли их заменить полноценно. А на кого менять Йокановича? На еще одного югослава? Их там много», — сказал Кобелев «СЭ».

Славиша Йоканович возглавляет «Динамо» с июня 2022 года. Контракт 54-летнего серба с московским клубом действует до конца сезона-2022/23.