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Сегодня, 12:40

Кобелев: «Считал, что «Динамо» выиграет кубок в год столетия»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал «СЭ» результаты команды в этом сезоне.

Во вторник, 4 апреля бело-голубые уступили «Акрону» (0:0, 1:4 — пенальти) в первой стадии полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России и вылетели из турнира.

«Считал, что «Динамо» выиграет кубок в год столетия. Новый формат с правом на одну ошибку, соперники, которые клубу доставались, кроме «Зенита», позволяли двигаться вперед. А если еще «Динамо» не зацепится за тройку в РПЛ, что будет сейчас сделать очень трудно, то с такими вложениями сезон можно будет признать неудачным», — сказал Кобелев «СЭ».

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 35 очками после 21 тура. Отставание от идущего на третьей строчке «Спартака» составляет 6 очков.

Андрей Кобелев (футбол)
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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