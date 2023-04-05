Полузащитник «Акрона» Азаров: «Нам без разницы, с кем играть — мы доказали, что способны бороться с клубами РПЛ»

Полузащитник «Акрона» Владимир Азаров высказался о настрое команды на матчи FONBET Кубка России.

«Ожидал ли большего от «Динамо»? Нет, не скажу, что ожидал чего-то другого. Они играли в свою игру, а мы — в свою. Где-то что-то у нас не получалось, но мы посмотрим, доработаем и будем налаживать игру. Дальше все будет так же — будем идти в таком же темпе и стараться обыгрывать каждого соперника. Нам без разницы, с кем играть. Мы уже обыграли «Локомотив» и «Динамо», доказали, что способны бороться с клубами РПЛ. Так что мы готовы к любому сопернику. Думаю, следующая команда в Кубке тоже будет московская. Мы по Москве идем пока что. И довольно удачно», — приводит слова Азарова «РБ Спорт».

Вчера, 4 апреля, «Акрон» обыграл московское «Динамо» (0:0, 4:1 по пенальти) в рамках полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России.