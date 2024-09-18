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Кисляк: «Главное, что победили и прервали такую неприятную серию против «Краснодара»

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Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк поделился впечатлениями от матча 4-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Краснодара» (2:0).

— Как вам матч?

— Все хорошо, главное, что победили, набрали три очка и прервали такую серию неприятную против «Краснодара», потому что до этого два матча проиграли. Взяли реванш. Самое главное — это победа.

— Все больше игрового времени появляется у вас. Что можете сказать об этом?

— Да, хочется сказать спасибо большое тренерскому штабу. Пытаюсь доказывать своей игрой, что достоин играть и прогрессировать с каждым днем и тренировкой.

— Что чувствовали, когда болельщики скандировали ваше имя?

— Конечно, это непривычно. Были мурашки и прям очень сильно подбадривало, но я старался концентрироваться на каждом моменте и больше не обращать внимания, но спасибо болельщикам большое.

— Вы забили очень важный гол сегодня. Как вообще оцените свою игру, игру команды?

— Свою игру не люблю оценивать, это оценивает тренерский штаб и аналитики. А об игре команды — победа это уже хорошо. Команда вся билась и все игроки выкладывались на сто процентов, что было видно и в первом, и во втором тайме. Спасибо большое команде за это. И из этого вытекает результат. Из каждого единоборства, из каждой дуэли.

— Недавно к вам присоединился Сауль Гуарирапа. Что скажете о нем?

— Все видели и могли оценить. Он помог победить, хорошо цеплялся за все мячи. К нам прибыл очень хороший игрок. Я думаю, он будет с каждым днем все больше осваиваться и прогрессировать.

ЦСКА набрал 8 очков и занимает второе место в группе С. В следующем матче Кубка России 1 октября армейцы сыграют в гостях с «Пари НН».

(Денис Сафронов)

Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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