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Гайич похвалил игру ЦСКА в обороне в матче с «Краснодаром» в Кубке России

Константин Белов
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Милан Гайич прокомментировал победу над «Краснодаром» (2:0) в матче 4-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Как оцените свой гол?

— Всегда приятно забивать, рад этому. Это мой лучший гол? Не считаю так, были еще красивее. Я просто убрал мяч под правую ногу, защитник отпал. Почувствовал, что надо пробить, хотел попасть в дальнюю, но мяч немного задел соперника, но все равно залетел.

— Как оцените игру команды?

— Мы здорово сыграли в обороне, не позволяли «Краснодару» использовать свою скорость. Очень доволен тем, как сыграли молодые ребята.

— Не устали от плотного графика в сезоне?

— Нет, не устал. Лучше играть, чем тренироваться. Если получится завоевать трофей, то будет здорово.

ЦСКА набрал 8 очков и занимает второе место в группе С. «Краснодар» лидирует с 9 очками.

1 октября ЦСКА сыграет в гостях с «Пари НН», «Краснодар» 2 октября встретится с «Ахматом» в Грозном.

Милан Гайич
Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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