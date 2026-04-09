Быстров — о вылете «Зенита» из FONBET Кубка России: «Так играть на своем поле нельзя!»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал «СЭ» поражение сине-бело-голубых в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Спартака» (0:0, 6:7 по пенальти).

«Очередной скучный матч между принципиальными соперниками. «Зенит», играя дома при своих болельщиках, ни секунды не доминировал. Так играть на своем поле нельзя! Понимаю, что Кубок, впереди важный матч с «Краснодаром» в РПЛ. Но это не оправдания! Если футболистов не заводят фанаты, то я не знаю, что делать дальше», — сказал Быстров «СЭ».

В финале Пути регионов Кубка России «Спартак» встретится с ЦСКА. Матч состоится в период с 5 по 7 мая.