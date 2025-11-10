КДК РФС накажет «Спартак» и «Зенит» за поведение болельщиков в Кубке

Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке дня заседания по итогам первых матчей 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Динамо» Махачкала — ЦСКА: выход за пределы технической зоны тренера ЦСКА Манеля Эспозито. И болельщики «Динамо» Махачкала скандировали оскорбительные выражения в адрес ЦСКА.

«Зенит» — «Динамо»: массовое скандирование болельщиками «Зенита» оскорбительных выражений и ненормативной лексики в адрес «Динамо», «Спартака» и Москвы.

«Оренбург» — «Краснодар»: неподобающее поведение «Оренбурга» — семь предупреждений в составе одной команды.

«Спартак» — «Локомотив»: массовое скандирование болельщиками «Спартака» оскорбительных выражений в адрес «Локомотива» и ЦСКА. И в этом же матче массовое скандирование болельщиками «Локомотива» оскорбительных выражений и ненормативной лексики в адрес «Спартака».

Ответные матчи 1/4 финала состоятся 26-27 ноября.