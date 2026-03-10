«Лужники» примут суперфинал Кубка России

Суперфинал FONBET Кубка России сезона 2025/26 состоится 24 мая на московском стадионе «Лужники», сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Решение о месте проведения утверждено бюро исполнительного комитета РФС. «Лужники» примут финал пятый раз подряд и 13-й раз в истории — это рекордный показатель.

Действующим обладателем трофея является ЦСКА. В 2025 году армейцы обыграли «Ростов» в серии пенальти (4:3, основное время — 0:0).

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