Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 11:09

КДК накажет «Зенит» за оскорбление фанатами Соболева

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Глава КДК РФС Артур Григорьянц ответил на вопрос «СЭ» о повестке заседания по итогам матча группового этапа FONBET Кубка России между «Зенитом» и «Рубином» (2:0).

«Перед началом матча болельщики «Зенита» использовали пиротехнику. Далее неправомерные действия болельщиков «Зенита», которые на протяжении всего матча на трибуне Б находились на нижнем ограждении. Далее рассмотрим скандирование болельщиками сине-бело-голубых оскорбительных выражений в адрес футболиста Соболева. Каких именно? По совокупности», — сказал Григорьянц «СЭ».

Во время первого домашнего матча Соболева за «Зенит» фанаты сине-бело-голубых скандировали оскорбления в адрес футболиста. 27-летний форвард перешел в петербургский клуб из «Спартака» в августе.

Александр Соболев
Футбол
ФК Зенит
Артур Григорьянц
Читайте также
«Динамо» в ярости от судейства, Абаскаль вернулся в «Спартак» и принес неудачу, Зобнин повздорил с Тюкавиным. Что произошло после старейшего дерби России
Фигуристка Солен Мазинг обвинила другого спортсмена в изнасиловании
Софи Лорен отмечает 20 сентября 90-летний юбилей
Запрет на ввоз продуктов из стран Запада привел к росту экономики России. И вот почему
Отец отравившейся полуфабрикатами семьи из Красноярского края дал показания СК
Разгромившего могилу Маслякова вандала увезли в психиатрическую лечебницу
Популярное видео
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два результативных паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Чайка»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Спарта» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Бавария» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2024
Терехов: «Нельзя допускать такие поражения, как в матче с «Локомотивом»
Вратарь «Пари НН» показал швы после столкновения с защитником «Ахмата» в матче Кубка России
Сперцян: «В игре против ЦСКА у «Краснодара» было мало движения»
«Спартак» — «Крылья Советов»: видеообзор матча Кубка России
«Спартак» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Серьга Абены и Николсон в сетке: «Спартака» разгромил «Крылья»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости