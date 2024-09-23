Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 11:41

КДК накажет «Спартак» за скандирование фанатами оскорблений в адрес «Зенита»

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о повестке дня заседания по итогам 4-го тура группового этапа FONBET Кубка России.

— Рассмотрим бросание посторонних предметов на поле болельщиками махачкалинского «Динамо» в матче против московского «Динамо». В матче «Пари НН» зафиксировано неподобающее поведение команды — пять предупреждений и одно удаление. На 74-й минуте также было появление посторонних лиц на футбольном поле матча с «Ахматом».

По матчу «Спартак» — «Крылья Советов» рассмотрим скандирование болельщиками красно-белых оскорбительных выражений в адрес «Зенита», а также ненормативной лексики.

«Химки» — «Локомотив»: нарушение регламента проведения Кубка России в части обеспечения безопасности. 27 сотрудников контрольно-распорядительной службы не имели соответствующих удостоверений. Два сотрудника, которые находились в качестве стюардов, были несовершеннолетними. Болельщики «Локомотива» скандировали оскорбительные выражения и ненормативную лексику. Фанаты «Химок» скандировали ненормативную лексику.

Что касается матча ЦСКА и «Краснодара», то болельщики армейцев скандировали оскорбительные выражения в адрес футбольного клуба «Спартак», — сказал Григорьянц «СЭ».

Ранее Григорьянц сообщил, что КДК накажет «Зенит» за оскорбление фанатами Соболева по итогам матча против «Рубина» (2:0).

Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
Артур Григорьянц
Читайте также
Разгромившего могилу Маслякова вандала увезли в психиатрическую лечебницу
Отец отравившейся полуфабрикатами семьи из Красноярского края дал показания СК
Экс-капитан сборной Украины Тимощук помог жителям Курской области
На матче Миранчука в США вывесили флаг России
Запрет на ввоз продуктов из стран Запада привел к росту экономики России. И вот почему
«Динамо» в ярости от судейства, Абаскаль вернулся в «Спартак» и принес неудачу, Зобнин повздорил с Тюкавиным. Что произошло после старейшего дерби России
Популярное видео
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два результативных паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Чайка»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Спарта» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Бавария» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости