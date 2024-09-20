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Терехов: «Нельзя допускать такие поражения, как в матче с «Локомотивом»

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Защитник «Химок» Сергей Терехов прокомментировал разгромное поражение своей команды от «Локомотива» (1:4) в матче FONBET Пути РПЛ Кубка России (1:5).

«Нельзя допускать такие поражения как в матче с «Локомотивом». Да, такое бывает, но это недопустимо. Второй тайм нельзя ничем объяснить и нельзя искать никакие оправдания. Нужно спрашивать с себя в первую очередь», — приводит слова Терехова «РБ Спорт».

«Локомотив» набрал 12 очков и обеспечил себе выход в плей-офф турнира. После этой игры железнодорожники продолжают лидировать в турнирной таблице группы В. У «Химок» 3 балла и третья строчка. Команды играют в одном квартете с «Ростовом» (9) и «Оренбургом» (0).

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
Сергей Терехов
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