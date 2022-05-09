Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов рассказал, какой видит финальную пару БЕТСИТИ Кубка России.

«У «Спартака», как и у «Динамо», единственный шанс записать сезон в актив — победа в Кубке России. Неизвестно, когда еще будет такой удобный шанс у титулованных клубов, тем более что противостоят им команды ФНЛ.

«Спартак» долго запрягает, но быстро едет, «Динамо» наоборот — пытается подавить соперника с первых минут, но «Енисей» и «Алания» играющие команды. С забитыми мячами проблем у них нет, поэтому и жду забитых мячей от всех. Но как мне кажется, все футбольное сообщество ждет в «Лужниках» историческое дерби, как и я!» — сказал амбассадор Егор Титов Sport24.