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Титов: «У «Спартака» и «Динамо» единственный шанс записать сезон в актив — победа в Кубке»

Егор Титов назвал фаворитов полуфинальных матчей БЕТСИТИ Кубка России
Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов рассказал, какой видит финальную пару БЕТСИТИ Кубка России.

«У «Спартака», как и у «Динамо», единственный шанс записать сезон в актив — победа в Кубке России. Неизвестно, когда еще будет такой удобный шанс у титулованных клубов, тем более что противостоят им команды ФНЛ.

«Спартак» долго запрягает, но быстро едет, «Динамо» наоборот — пытается подавить соперника с первых минут, но «Енисей» и «Алания» играющие команды. С забитыми мячами проблем у них нет, поэтому и жду забитых мячей от всех. Но как мне кажется, все футбольное сообщество ждет в «Лужниках» историческое дерби, как и я!» — сказал амбассадор Егор Титов Sport24.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-05-09-dinamo-alaniya-spartak-yenisey-prognozy-i-stavki-na-matchi-kubka-rossii-10-11maya-ot-yegora-titova
Егор Титов
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Динамо (Москва)
ФК Енисей
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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