Карпов рассказал, что представлял свой гол в ворота «Арсенала»

Защитник ЦСКА Вадим Карпов прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» (2:1) в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России. Футболист стал автором одного из забитых мячей в составе армейцев.

«Мне кажется, вряд ли Акинфеев ждал, что я подарю ему гол на день рождения, но я засыпал и представлял, что, может, получится забить. Так и произошло. Была хорошая подача от Сигурдссона, я просто выпрыгнул и ударил головой. Открыл глаза — а вратарь уже закинул мяч в ворота. В перерыве Ивица Олич сказал, что мы играли лучше «Арсенала», но нам не хватало реализации. Он сказал, что верит в то, что мы изменим ход игры во втором тайме», — сказал в интервью клубному YouTube-каналу Карпов.

Жеребьевка полуфинала БЕТСИТИ Кубка России состоится сегодня, 9 апреля.