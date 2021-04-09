Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил «СЭ», что комитет еще не получил рапорт комиссара матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России между «Арсеналом» и ЦСКА (1:2).

«Пока без комментариев, мы ждем рапорт комиссара матча», — сказал Григорьянц.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что после матча между «Арсеналом» и ЦСКА в подтрибунном помещении стадиона произошел конфликт между игроками тульской команды и тренерами ЦСКА. Игроки «Арсенала» Гиа Григалава и Гурам Аджоев накинулись на тренеров московского клуба. От футболистов звучали обещания «проломить головы». Конфликт вскоре был погашен — игроков оттащили от тренеров.

(Константин Колмаков)