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КДК РФС еще не получил рапорт с кубкового матча «Арсенала» — ЦСКА

11:01
Евгений Луценко и Игорь Дивеев. Фото ФК «Арсенал», Максим Котенев
Евгений Луценко и Игорь Дивеев. Фото ФК «Арсенал», Максим Котенев
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил «СЭ», что комитет еще не получил рапорт комиссара матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России между «Арсеналом» и ЦСКА (1:2).

«Пока без комментариев, мы ждем рапорт комиссара матча», — сказал Григорьянц.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что после матча между «Арсеналом» и ЦСКА в подтрибунном помещении стадиона произошел конфликт между игроками тульской команды и тренерами ЦСКА. Игроки «Арсенала» Гиа Григалава и Гурам Аджоев накинулись на тренеров московского клуба. От футболистов звучали обещания «проломить головы». Конфликт вскоре был погашен — игроков оттащили от тренеров.

(Константин Колмаков)

Арсенал Т — ЦСКА

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — 1/2 финала, пары, расписание и результаты матчей




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