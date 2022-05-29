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Сегодня, 21:32

Джикия прокомментировал новость об уходе Бакаева из «Спартака»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал новость о том, что полузащитник красно-белых Зелимхан Бакаев покидает команду.

— Бакаев сказал, что он провел свой последний матч.

— Кому он сказал? — цитирует Джикию «СЭ». — Я не слышал об этом. Мы с ним не говорили по этому поводу, поэтому я сейчас спрошу у него.

— Он вас благодарил за то, что вы для него сделали.

— Я с ним поговорю сейчас. Он мне ничего не говорил. В раздевалке все радовались. Все знают его ситуацию, но я с ним не разговаривал, сейчас поговорю.

— Вы сейчас об этом узнали. Какие чувства испытываете?

— Сейчас все выясню и потом буду уже воспринимать это.

— Будете его уговаривать остаться?

— Я сейчас буду с ним разговаривать.

Сегодня 25-летний хавбек объявил об уходе из «Спартака».

25-летний Бакаев — воспитанник красно-белых, дебютировал в основной команде в 2015 году. Всего сыграл за «Спартак» в 105 играх.

Георгий Джикия
Зелимхан Бакаев
ФК Спартак (Москва)
3
3
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