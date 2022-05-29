Джикия прокомментировал новость об уходе Бакаева из «Спартака»
Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал новость о том, что полузащитник красно-белых Зелимхан Бакаев покидает команду.
— Бакаев сказал, что он провел свой последний матч.
— Кому он сказал? — цитирует Джикию «СЭ». — Я не слышал об этом. Мы с ним не говорили по этому поводу, поэтому я сейчас спрошу у него.
— Он вас благодарил за то, что вы для него сделали.
— Я с ним поговорю сейчас. Он мне ничего не говорил. В раздевалке все радовались. Все знают его ситуацию, но я с ним не разговаривал, сейчас поговорю.
— Вы сейчас об этом узнали. Какие чувства испытываете?
— Сейчас все выясню и потом буду уже воспринимать это.
— Будете его уговаривать остаться?
— Я сейчас буду с ним разговаривать.
Сегодня 25-летний хавбек объявил об уходе из «Спартака».
25-летний Бакаев — воспитанник красно-белых, дебютировал в основной команде в 2015 году. Всего сыграл за «Спартак» в 105 играх.