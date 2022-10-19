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Сегодня, 22:14

Камоцци уверен, что «Спартак» может выиграть Кубок России во второй раз подряд

Микеле Антонов
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал победу красно-белых над «Факелом» (2:1) в матче 4-го тура Кубка России.

«Конечно, «Спартак» сможет выиграть Кубок России. Красно-белые выше «Зенита»? Не совсем важно, что происходит с другими командами. Самое главное, как играет «Спартак», — сказал Камоцци «СЭ».

«Спартак» лидирует в группе B Пути РПЛ Кубка России с 12 очками в 4 матчах. Красно-белые являются действующими победителями турнира.

Футбол
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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