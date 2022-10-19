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Судейство

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Хусаинов: «Игроку «Факела» следовало показать красную карточку — он мог отправить Зобнина в больницу»

Хусаинов отметил ошибки Сухого в матче «Факел» — «Спартак» в Кубке России
Анна Горшкова
Корреспондент
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Известный арбитр Сергей Хусаинов отметил ошибки судьи Алексея Сухого, которые тот допустил в матче «Факел» — «Спартак» (1:2) в 4-м туре групповой стадии Кубка России.

— Самый вопиющий момент произошел в концовке матча, — считает Хусаинов. — Игрок «Факела» сзади сбоку открытой подошвой ударил Зобнина. Такая атака могла отправить спартаковца в больницу. 500-процентная красная карточка! Я бы сказал даже: бандитское нападение. Почти такой же эпизод, какой случился в игре ЦСКА — «Спартак» с участием Ермакова и Пруцева. Судейская комиссия признала, что Карасев должен был удалить армейца.

— Еще были косяки судьи в Воронеже?

— Да. При счете 0:0 игрок «Факела» вошел в штрафную «Спартака». Рыбусь двумя руками его валит. Арбитр стоит рядом: «Играем!"Почему? Потом была ошибка в пользу «Спартака». Когда Николсон вошел в штрафную, он нарушил правила в борьбе с игроком хозяев — толкнул его в спину. Оба упали. Судья не дал фол в сторону ворот «Спартака». Продолжилась игра, и через несколько минут тот же Николсон забил второй мяч в ворота «Факела». То есть, нарушитель извлек выгоду из ситуации, в которой не разобрался судья.

— В концовке игры страсти на поле вспыхнули.

— Ну, потому что судейство такое. Довел до драки. Пресеки он все это раньше... Сухой еще раз подтвердил свою «квалификацию». Такое впечатление, что он вообще не разбирается в единоборствах, — приводит слова Хусаинова «РБ Спорт».

«Спартак» возглавляет таблицу группы B с 12 очками в 4 матчах. Красно-белые как минимум обеспечили себе выход в плей-офф Пути регионов Кубка России, команда не сможет опуститься ниже третьей строчки.

«Факел» занимает последнее, четвертое место в группе, воронежцы проиграли все 4 матча в Кубке страны.

Источник: https://bookmaker-ratings.com.ua/ru/news/sergej-husainov-igroku-fakela-sledovalo-pokazat-krasnuyu-kartochku-on-mog-otpravit-zobnina-v-bol-nitsu/?utm_source=rb_main_site&utm_medium=banner&utm_campaign=promo&r=0.4076501885
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Алексей Сухой
Сергей Хусаинов
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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