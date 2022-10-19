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Сегодня, 22:10

Городовой об эпизоде с Николсоном: «Если потом выяснится, что это была красная, очень расстроюсь»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Вратарь «Факела» Алексей Городовой прокомментировал эпизод с нападающим «Спартака» (1:2) Шамаром Николсоном в 4-м туре групповой стадии Кубка России.

На 43-й минуте встречи Николсон наступил шипами на ногу Городовому в штрафной воронежцев. Главный судья Алексей Сухой после просмотра повтора эпизода показал форварду желтую карточку. В «Факеле» считают, что нападающий «Спартака» должен был получить красную карточку за столкновение с вратарем.

— Пятибратов сказал, что сегодня «Спартак» не превосходил на голову «Факел», просто не хватило времени. Вы с ним согласны?

— Нам чуть-чуть не повезло, а соперник забил больше. У нас были моменты у чужих ворот. Если бы удача была на нашей стороне, возможно, исход был бы другим.

— Что произошло в эпизоде Николсоном? Как ваша нога?

— Колено и палец чуть-чуть опухли, но ничего страшного. Завтра уже тренировка, нужно быть готовым, в форме. Что произошло: пошла передача между защитниками, мяч оказался между Шамаром и мной. Я уже пошел в блок, начал раскрываться, чтобы перекрыть большую площадь ворот. Как я понял, он сначала попал в мяч, а потом попал в меня, поэтому удаления не последовало.

— На красную тянуло?

— Как нападающий он шел до конца, хотел забить, а я как вратарь старался как можно больше закрыть ворота. Если судья сказал, что это желтая, то, наверное, это желтая. Я еще сам домой приду, пересмотрю момент. Если потом выяснится, что это была красная, очень расстроюсь, — сказал Городовой.

Кадр из&nbsp;трансляции матча &laquo;Факел&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «Факел» — «Спартак»: судья не согласился с ВАР — спартаковец не удален

Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Шамар Николсон
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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