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Сегодня, 16:30

Алаев: «Много работы проделано, но реализовать сегодня Кубок лиги невозможно»

Алаев заявил, что сегодня реализовать идею Кубка лиги невозможно
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев заявил, что реализовать идею Кубка лиги невозможно.

— Первое глобальное решение в пользу РПЛ.

— Я считаю, что первое глобальное решение в пользу клубов.

— Но так хотел РФС.

— РФС, на самом деле, ничего не говорил о кубке, РФС принял решение в своем исполкоме 24 мая, после того как выслушал инициативу с Кубком лиги. Много работы проделано, но реализовать сегодня Кубок лиги невозможно.

— Но все равно это же очень сложно реализовать.

— Очень сложно, но возможно. Все очень просто. У нас два варианта. Вариант 1: ничего не менять и провести Кубок России в старом формате. Это две игры на выезде для клуба РПЛ и можно добавить стадию плей-офф в две игры. Вариант 2: кардинально поменять Кубок России, использовать наработки коллег и сделать так, чтобы клубы заработали. Сложно, очень сложно, но возможно. Наша задача в ближайшие две недели всю эту работу проделать. Договориться с действующими партнерами кубка, договориться с потенциальными партнерами из Кубка лиги. Также надо договориться с потенциальными вещателями, вы сами понимаете, что есть несколько моделей: есть диджитал, это может быть все на федеральном канале, это может быть комбинированный вариант.

— То есть я правильно понимаю, что теперь РФС не будет подговаривать «Матч» засылать письма в РПЛ?

— РФС по моей информации, может конечно что-то мимо меня прошло, никого не подговаривал и это позиция партнеров.

— РФС необходимо было разрушить этот турнир и они разрушили.

— Вы сейчас говорите, я понимаю что я ушел из РФС, но я вас уверяю, что никто ничего не просил. Можете не поверить вы и ваша аудитория. Никто никого ни о чем не просил. Это позиция партнеров и более того, я вчера общался с партнерами, и они лишний раз подтвердили, что данная конфигурация с Кубком лиги их категорически не устраивает.

— А с Кубком России не будут писем писать вам?

— Я думаю, что только благодарственные

— Нынешних партнеров РПЛ ничего не смущает?

— Нет.

Сегодня, 14 июля, стало известно, что клубы РПЛ на заседании общего собрания единогласно проголосовали за отказ от проведения Кубка лиги в пользу изменения формата БЕТСИТИ Кубка России.

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
РПЛ
РФС
Александр Алаев
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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