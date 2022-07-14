Алаев объяснил, почему организация Кубка России проще Кубка лиги

Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев рассказал, почему организация нового формата Кубка России проще Кубка лиги.

— Говорили, что появится куча матчей у РПЛ. Теперь это никого не волнует, в формате Кубка лиги все против, в формате Кубка России все отлично, и никого ничто не смущает.

— Нет, не все отлично, просто в формате Кубка России решается ряд технических вопросов. Ведь если уйти от названия Кубка лиги, Кубка России, то задача обоих кубков — дать клубам игровую практику и деньги. Вот реализовать эту идею проще в рамках кубка России, нежели создавать новые.

— Я правильно понимаю, что логика была такая: либо создавать Кубок лиги и, тогда убивать Кубок России, либо создавать гибрид?

— Все верно, также сама организация турнира гораздо проще в рамках Кубка России, о чем я говорил и могу еще раз повториться.

— А почему в рамках Кубка России проще?

— Потому что Кубок России уже в ЕКП, он уже в постановлении правительства, относительно закона о карте болельщика, турнир есть — турнир согласован. Когда ты идешь с новым турниром, тебе эти вопросы надо решать, чтобы попасть в ЕКП, чтобы получать отчисления от букмекеров, необходима запись в ЕКП. ЕКП создается в октябре предыдущего года, наверное, можно было бы решить и попасть, наверное, можно было бы изменить постановление правительства, но это необходимо было бы делать, а здесь эти вопросы уже решены и с технической точки реализация данного проекта проще.

Сегодня, 14 июля стало известно, что клубы РПЛ на заседании общего собрания единогласно проголосовали за отказ от проведения Кубка лиги в пользу изменения формата Кубка России.

6 июля сообщалось, что новый розыгрыш БЕТСИТИ Кубка России планируют провести по системе Double elimination (турнирная система с выбыванием после двух поражений), которую используют в турнирах по киберспорту. Турнир предложили разделить на два пути — «Путь Российской премьер-лиги (РПЛ)» и «Путь Первой и Второй лиги».