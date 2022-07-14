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Сегодня, 16:35

Погребняк положительно оценил отказ от идеи проведения Кубка РПЛ в пользу реформирования Кубка России

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Экс-футболист сборной России Павел Погребняк в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость об отказе от проведения Кубка лиги.

«Если так решили, значит будет лучше. Главное — количество матчей. Если Кубок России будет реформирован, то увеличится количество матчей. Если клубы РПЛ будут играть больше, то, почему бы и нет?» — сказал Погребняк корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Сегодня, 14 июля, стало известно, что клубы РПЛ на общем собрании единогласно проголосовали за отказ от проведения Кубка лиги в пользу изменения формата Кубка России.

Павел Погребняк
БЕТСИТИ Кубок России
РПЛ
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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