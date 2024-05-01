Байрамян — о Кубке России: «Очень хочется трофей, это было бы круто»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян оценил шансы команды завоевать Кубок России в текущем сезоне.

2 мая желто-синие сыграют дома против «Балтики» в матче 1/2 финала Пути регионов. Начало — в 19.15 мск. Главным арбитром встречи был назначен Кирилл Левников.

— Что важнее? Кубок или РПЛ?

— Сегодня Карпин сказал, давайте настраиваться. Раз уже поднялись так высоко в Кубке, давайте добиваться. Конечно, очень хочется трофей. Это было бы круто. Кто не хочет? Все хотят, — цитирует Байрамяна «РБ Спорт».

На данный момент «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков в 26 матчах.